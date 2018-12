Repercusiones en Paraná tras las denuncias de la actriz Thelma Fardín

Lo hizo frente a cámara en el video #MiráCómoNosPonemos y conmocionó al país. Pero antes, precisamente, el 4 de diciembre, había dicho lo mismo frente a la Justicia de Nicaragua. La actriz Thelma Fardín denunció pública y legalmente cómo Juan Darthés la violó durante la gira de la ficción juvenil Patito Feo, cuando ella tenía 16 años.



Pasaron 9 años desde el 17 de mayo de 2009. Según su voz, y un escrito judicial, ese día, después de un show, el actor aprovechó que se le había desmagnetizado la tarjeta y la invitó a pasar a su habitación en el hotel que se hospedaban.



Aunque el 'no siempre es no' y que se trataba de una menor de edad, contó que él la tiró sobre la cama, le corrió el shorcito, le hizo sexo oral y la penetró.



La contundente denuncia de Fardin llevó a muchas mujeres a contar desagradables experiencias de las cuales fueron víctimas en el pasado. En Paraná, a través de las redes sociales, muchas jóvenes lo hicieron.



Además, se difundió una lista con nombres de los presuntos "acusados" de distintos acosos y abusos. Son todos jóvenes de entre 18 y 28 años. "Hay un emergente social en el mundo que son las mujeres" El periodista Federico Malvasio , indicó que "hay un emergente social en el mundo que son las mujeres. La síntesis de `mirá cómo nos ponemos´ es una síntesis de lo que sucede. Hace unos días salió una información que no fue correcta y que tiene que ver con un aborto, donde hubo una manifestación muy fuerte de periodistas mujeres y varones que se solidarizaron. Tiene que ver con un emergente social que se llama mujeres, más allá de la impactante foto de las actrices denunciando un abuso".



"La Fiscalía de Violencia de Género ha hecho un trabajo bueno. Fue una de las estructuras del Poder Judicial que se amplió. Esto fue producto del emergente social que planteamos", señaló. "Los padres tenemos que aprender cómo criamos a un hijo varón" El periodista Jorge Riani aseguró: "Coincido en que es un emergente el componente del colectivo de la mujer. Me parece que tendría que tener otro correlato respecto de los varones, que tenemos que aprender a vivir, hay que hacer un nuevo contrato social. Hay que revisar las prácticas que había, era común mirar las chicas pasar, hoy ya no se puede hacer eso. ¿Acoso alguna vez alguien recibió una condena social por eso? Y sin embargo se estaba poniendo un elemento de presión a una mujer".



"Los padres tenemos que aprender cómo criamos a un hijo varón. Es todo un aprendizaje", mencionó. "Se logró movilizar el colectivo de mujeres y es muy importante" El periodista Nicolás Blanco , por su parte indicó: "Creo que ninguno de nosotros está capacitado para ponerse en el lugar de ellas".



"Así como sucedió en el país, en Paraná naturalmente se dio: se formaron enseguida grupos en redes sociales, se hicieron eco de lo de Fardín. En `Mirá como no ponemos Paraná`, se logró movilizar el colectivo de mujeres y es muy importante", aseveró.



Asimismo recordó: "Una encuesta da cuenta que las mujeres y los jóvenes son actores clave en las elecciones del año que viene". "Es muy valioso el concepto de solidaridad de género" La periodista Luz Alcain opinó: "Es muy valioso el concepto de solidaridad de género que está presente en el Movimiento de Mujeres. Hay que ver además qué pasa con todas esas denuncias que se pueden formular por redes sociales, que deben ir a Tribunales y confiar en la Justicia. Hay una cosa arrolladora".



"Con lo que leí me queda algo, la novedad de las niñas abusadas. A partir del relato de esta mujer (Fardín), que cuando sucedieron los hechos tenía 16 años, hace que empiece a generarse claramente el testimonio de niña abusadas que hoy son mujeres", opinó.



Asimismo dijo: "La única prevención para el abuso es la educación sexual integral. Muchísimas mujeres dieron cuenta que hubieran entendido lo que le pasaba de otro modo, si se le les hubiera garantizado el derecho de la educación sexual integral. La confusión que puede haber en un niño abusado es inconmensurable". "Cuantas más chicas son, más van a animarse a denunciar" La periodista Ana Tepsich expresó: "Me parece perfecto que esto salga a la luz. Cosas que estaban tan naturalizadas, ahora salen a la luz y está bueno que se eduque para que se diga `no es no`. Me parece bárbaro que se animen y se sientan acompañadas. Cuantas más chicas son, más van a animarse a denunciar".



"Que les quede claro a todos que ya no más el abuso. Y que, para conseguir un trabajo no te tienen que pedir nada más; cuando yo era chica era como más normal. Las chicas de ahora ya no lo soportan y me parece perfecto", dijo. "Rescato la valentía y la solidaridad de las mujeres" El periodista Sebastián Gálligo aportó: "Rescato la valentía y la solidaridad de las mujeres, creo que los hombres tendríamos que revisar un par de cosas y parecernos en algún punto.



"En el caso de las denuncias por abuso que se están investigando con un profesor de hockey en Paraná, las jugadores de otros clubes se solidarizaron, se complementaron y se comprometieron. Una cosa es pegar un cartelito, y otra es escuchar, dar una mano; hablan por vos, si no te animás. Es muy rescatable esto". "Vamos a tener una sociedad mucho más sana" El panelista Mariano Kohan , señaló que "cuando tocamos la cuestión de Educación Sexual Integral y de abuso, me sorprendieron las estadísticas de UNICEF. Una de cada cinco mujeres fue abusada en algún momento de su vida. Los hombres escuchamos, nos conmovemos pero hay cosas que se pierden de vista".



"Nunca una violación o un abuso se trata de una cuestión sexual. El sexo, la excitación, es una justificación. El violador siempre ejerce relaciones de poder, de dominación. Me parece que después de toda esta vuelta vamos a tener una sociedad mucho más sana", consideró. "Por suerte creo que no somos los mismos de antes" El locutor Alejandro Abero , dijo que "tenemos que aprender esa visión generosa del colectivo, donde se apoyan unas a otras para lograr esa potencia que hoy está pidiendo un espacio político, en todo sentido".



"Lo importante es que esto sirvió, ya sea por las redes sociales. Hoy Castrillón recibió a las mujeres que respaldaban el aborto no punible frente a Tribunales. Las estructuras más firmes, sistemáticas que tenemos como estado, se conmueven con esto. Está pasando, hay programas de televisión que están cayendo a pedazos, no se pueden sostener", agregó.



"Por suerte creo que no somos los mismos de antes, estamos trabajando para eso", señaló.