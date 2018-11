Adiós a Carlos Asiaín: "El arte era parte de su vida"

Paraná Hondo pesar por el fallecimiento del artista plástico Carlos Asiaín

El fallecimiento del artista plástico entrerriano Carlos Asiaín, causó mucha congoja en el ambiente cultural y artístico, no sólo a nivel provincial sino también nacional, ya que su figura era ampliamente reconocida.. Desde fundar museos, organizar muestras, ocupar cargos públicos y una cantidad de cosas que tiene su currículum que habla por sí mismo; pero lo más importante es que modificó muchas vidas a lo largo de su propia vida, fue una persona muy generosa y merece que lo recordemos muy bien y con mucha alegría, por toda esa generosidad que nos brindó durante mucho tiempo".. Es un día triste de un proceso que venía complicado en los últimos meses pero estamos convencidos que todo fue para bien, en paz y con tranquilidad para él sobre todo, que era nuestro desvelo en los últimos meses", agregó.Tras ello, recordó que Asiaín "era una persona muy inquieta" y "todos los días se levantaba para trabajar,, cuando uno es lo que hace, está todo el día en eso, no conoce de horarios ni de momentos del día y Carlos era un artista porque él pensaba de esa manera. Es producto de la década del 60 y se supo reciclar para adaptarse a los tiempos que corrían, supo siempre tener algo para decir, y supo siempre ser muy generoso".Romero destacó que Carlos "pudo comprender quey en ese camino nos modificó a todos, nos enseñó, era un gran maestro además de versátil. Era una gran persona y un referente de todos, siempre tenía una palabra alentadora para el que recién empezaba o una crítica inteligente e importante para el que ya estaba consagrado. No sólo desde lo artístico, sino también desde lo personal".Finalmente, reflexionó que la partida de Asiaín "es una gran pérdida, pero".