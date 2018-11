Hospitales, escuelas, ONGs y Cic Rurales: Los beneficiarios de Once por Todos

Siete hospitales

Ayudar a quienes ayudan

Las escuelas

En las zonas rurales

Los roperos solidarios

Ya los brazos solidarios se entrelazan, en la "cuenta regresiva" hacia la décima cuarta edición de Once por Todos. Se trata de la jornada solidaria organizada por Elonce TV que se concreta cada 8 de diciembre en el Puerto Nuevo de Paraná. Desde el comienzo, multiplica las buenas intenciones para beneficiar a los hospitales de Paraná y con la incorporación de otros beneficiarios de la ciudad y otras localidades.A pocos días de la 14º edición de Once por Todos, todos se preparan para ayudar el próximo 8 de Diciembre (día del Vecino Solidario), y aportarán sus donaciones para los hospitales y demás entidades que este año serán beneficiarias.La 14º edición de Once por Todos, será a beneficio de los hospitales "San Martín" y el materno infantil "San Roque" de Paraná; el hospital "9 de Julio" de La Paz; el hospital "Santa Elena" de Santa Elena; el hospital "General Francisco Ramírez" de Feliciano; el hospital "Lister" de Seguí y el hospital "San Miguel" de Bovril.Once horas de televisión solidaria en Canal Once, se propusieron para ayudar con el corazón, de forma desinteresada y ayudar a quienes, diariamente, ayudan.Es así que también serán beneficiarias, las ONGs, "Suma de Voluntades" del Barrio San Martín de Paraná y "Donar en vida" de Gualeguaychú.Todo niño sueña en el inicio del ciclo lectivo con tener algún elemento nuevo en su mochila. La cartuchera, el cuaderno, el lápiz o la goma de borrar, encienden cada año la mecha del entusiasmo para arrancar esa nueva etapa que significa el avance de grado.Este año, nuevamente Once por Todos renueva el compromiso buscando colaborar con ese incentivo para que muchos niños comiencen las clases en 2019 con más optimismo.Las instituciones educativas que funcionan en el Complejo Escuela Hogar de la capital entrerriana, también serán beneficiarias. Ellas son: Escuela Nº1 "Dr. César Blas Pérez Colman"; Unidad Educativa 8 "Enrique Berduc"; Escuela de Educación Integral Nº 5 "Dr. Martín Ruiz Moreno"; Escuela Secundaria de Adultos 79 "Alberto Gerchunoff"; y, Jardín Lúdico Maternal - Expresivo corporal.Los Centros Integradores Comunitarios de zonas rurales de Entre Ríos, son espacios edilicios, físicos, que buscan articular las políticas que tienen que ver con desarrollo comunitario, social y la atención primaria de la salud.Los CIC rurales permiten unir a la población. Si bien en las zonas rurales, se conocen todos pese a las distancias físicas, los CIC, son los espacios de encuentro de esas comunidades. Por su fundamental participación en las comunidades, también serán beneficiarios de Once por Todos. Los Centros Integradores Comunitarios Rurales que recibirán donaciones de la jornada solidaria son: CIC Rural de Yeso Oeste (departamento La Paz); CIC Rural de Colonia Avigdor (departamento La Paz); CIC Rural de Las Cuevas (departamento Diamante); CIC Rural de Rincón del Nogoyá (departamento Victoria); CIC Rural de Tres Bocas (departamento Gualeguay); CIC Rural de Estación Raíces (departamento Villaguay); y, CIC Rural de Lucas Sud (departamento Villaguay).Los Roperos Solidarios Escolares se convirtieron en una ayuda que se concreta directamente en los lugares donde la solidaridad es fundamental, sobre todo, para los más chicos y las necesidades de ropa, calzado, útiles, guardapolvos y otros elementos que colaboran a que los niños puedan continuar en las aulas.Además, se destaca el trabajo de docentes que se sumaron, voluntariamente, a colaborar y que están atentos cada día, a mantener y continuar, la tarea de los roperos solidarios de escuelas públicas.Once Roperos Solidarios Escolares serán beneficiarios de la edición 2018 de Once por Todos.- Escuela Nº 194 Filiberto Reula. (Paraná)- Escuela primaria Giachino. (Paraná)- Escuela secundaria Nº3 Monseñor Bazán y Bustos (Paraná)- Escuela Nº 200 "Soldados de Malvinas" (Paraná)- Escuela Nº 195 "La Delfina" (Paraná)- Escuela Nº 207 "Evita" de San Benito.- Escuela Nº 96 "Estrada" (Paraná).- Escuela Nº 7 "Mariano Moreno" (Paraná).- Escuela Nº 2 "25 de mayo". (Paraná)- EET Nº 1 (Paraná).- Escuela primaria Nº 188 "Monseñor Bazán y Bustos". (Paraná).