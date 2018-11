Ropero solidario: Cómo colaborar con escuelas beneficiarias de Once por Todos

Escuela Nº 7 "Mariano Moreno": "Ayudamos con mucha alegría, mucho compromiso"

Este miércoles se realizó la reunión organizativa para coordinar el trabajo de "Ropero Solidario" para escuelas.Silvia Viglia, directora de la Escuela Nº 7 "Mariano Moreno" y Viviana Cantisanni, vicedirectora de la institución se refirieron a lo que significa recibir donaciones para formar su ropero solidario. "Significa mucha responsabilidad y mucha alegría porque podemos ayudar y acompañar a nuestros alumnos, a muchas familias. Esto nos ayuda a comprometer a los docentes a que nos acompañe en esto. Es muy importante, no solo desde lo que recibimos, sino de lo que produce Once por Todos", resaltó la directora.Al mismo tiempo, Cantisanni, relató que la Escuela Mariano Moreno "es una escuela Nina, con horario de 8 a 16 horas. Los chicos reciben el desayuno, el almuerzo, y los que quedan para la tarde, en la escuela Nina, que son los del segundo ciclo, reciben la merienda"."Tenemos muchas necesidades, ayudamos a los chicos cuando hay lluvia, se les mojan las zapatillas, la ropa, y los asistimos. Lo hacemos con mucha alegría, mucho compromiso. El año pasado estuvimos y creo que este año hemos logrado contagiar a muchos docentes más", resaltó.En cuanto a las donaciones que solicitan, Viglia resaltó: "No tienen que faltar las zapatillas, la tropa de abrigo, los elementos de limpieza, porque es muy poco lo que se recibe y esta escuela es muy grande, que compartimos edificio con escuela secundaria"., comentaron la experiencia del "Ropero Solidario" que formaron tras el Once por Todos del año pasado. "Fue hermosa nuestra primera experiencia. Se pudo organizar un grupo de trabajo con muchas ganas de trabajar. Reflejamos esa alegría, desde que las familias llegan con las donaciones en sus autos, cuando se agrupan las donaciones, se distribuye, cuando llega a cada una de las escuelas, que tenemos muchas necesidades, que son muchas", aseveró."Estamos muy felices todos los docentes para recibir las donaciones, y con la misma felicidad, los chicos, de recibirlas", confió la directora.¿Qué necesita la Escuela La Delfina?: "Zapatillas, elementos de limpieza, útiles escolares y ropa para chicos", dejaron en claro.A la institución concurren alumnos "de barrios Humito, Las Flores, La Floresta, San Agustín. Tenemos muchísimos chicos que asisten a nuestra escuela. Con el ropero solidario del año pasado, hemos estado entregando hasta estos días en que la ciudad se vio inundada, zapatillas y ropa seca", destacaron."Gracias al aporte de muchos maestros, el ropero solidario está ordenado, limpio, y se pueden ir cubriendo las necesidades que son muchas", puso relevancia la vicedirectora.. La experiencia con el Ropero Solidario que conformaron a partir de Once por Todos 2018, "fue muy positiva, trabajando con un grupo considerable de compañeros recibimos una ayuda importante: ropa que necesitaban los chicos en ese momento, guardapolvos, útiles, utensilios de cocina. Fue muy significativa la ayuda", resaltó.Para este año, agregó que entre las necesidades de los alumnos que concurren a la escuela "está la de los alimentos no perecederos. Las familias están pasando momentos complicados, máxime con los desbordes y anegamientos de los últimos días. La situación social es muy complicada", indicó Belzi.Ayudar hace bien, porque "nos hace sentir más juntos; hoy más que nunca, necesitamos estar juntos", resaltó el docente.manifestó: "Valoro y destaco el compromiso de los docentes, para nosotros esto es muy significativo. Estamos todos muy entusiasmados, muy comprometidos, para trabajar nuevamente este año por los niños".La directora de la escuela Evita aseveró que la experiencia del Ropero Solidario es "muy gratificante y muy fructífera"."Nuestros chicos necesitan de este ropero. Tenemos el anexo `ropero` que los docentes trabajamos, organizamos la ropa. Con la ropa de adultos que llegó se hizo un nexo con el ropero Costureritos, que es municipal. También parte de lo que se donó se pudo reciclar y mucho de eso volvió en forma de almohadones y como cartucheras", dijo.Para este año, las donaciones que solicitan son "útiles, artículos de limpieza, calzado, medias y ropa para niños."Las familias sienten la contención con el ropero de la escuela, además porque se lo dio la seño, salió de Once por Todos", destacó."Comenzamos con el ropero el año pasado. Fue hermosa la experiencia, todo lo que llegó como donaciones, sirvió. En estos días, con las inclemencias climáticas, estamos dando todo lo que quedó de Once por Todos del año pasado. Hay muchas carencias en los barrios que comprende el radio de la institución", manifestóAsimismo puntualizó que "hay mucha expectativa respecto a esta nueva edición de Once por Todos. El calzado es fundamental, las medias, ropa de abrigo".Destacó también "el compromiso con la escuela, con la gente. La ropa que nos llegó está en condiciones, limpia. Y seguimos esperando, esto va a ser fundamental para suplir las necesidades de la gente de la zona de la escuela".