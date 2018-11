Las lluvias afectaron la Biblioteca Popular y se perdieron unos 500 libros

Belén Perezlindo, encargada del área de Comunicación de la Biblioteca Popular del Paraná, indicó que el lunes por la mañana, al llegar los empleados a la institución, se encontraron con los inconvenientes. "Entró mucha agua en nuestra sala de lectura. Corrió mucha agua por las paredes y eso causó que se mojaran muchos libros que estaban ubicados en los anaqueles", explicó.Aseveró que algunos libros afectados sí podrán ser salvados. "A esos los estamos acondicionando, dejando que se sequen un poco, poniéndolos en prensas para que se recuperen", afirmó. Pero señaló que otros, "una gran cantidad, directamente no sirven más y se les va a dar de baja". Estimó que el número de obras arruinadas se acercará a los 500 ejemplares. "Pero hasta que no terminemos de hacer el relevamiento completo, no vamos a saber en detalle", aclaró.Sostuvo que, lamentó. Comentó que los géneros más afectados son "humor, ensayos, novelas, biografías y muchos libros infantiles".Por el momento continúan los trabajos de 'salvataje', a cargo de alrededor de 15 personas que se van turnando. "Se están inventariando los libros dañados, para saber en detalle cuáles son los títulos y autores", acotó Perezlindo. Por esa razón la Biblioteca permanecerá cerrada toda la semana. "Tenemos que tener espacio disponible para que los libros se sequen", explicó y aseguró que todo volverá a la normalidad el martes próximo, 20 de noviembre.Además, sostuvo quePerezlindo comentó que están "muy afectados" por lo ocurrido. "Todo esto nos desbordó, no estábamos preparados. No teníamos las herramientas ni un plan de contingencia para sobrellevar esta situación", expresó. "Si bien años anteriores nos pasó que nos entró agua, nunca nos afectó de esta manera ni causó daño a tantos libros", agregó.

La encargada de Comunicación señaló que se necesitan reparaciones en la infraestructura del edificio. "Necesitamos un arreglo en los techos en la sala de lectura, porque hay goteras y otros inconvenientes que se vienen arrastrando desde hace años", señaló.Por su parte, el presidente de la Biblioteca Popular, Iván Brizuela, informó que existe un proyecto integral de puesta en valor del edificio, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que fue aprobado por la Comisión Nacional de Monumento Histórico en 2012.Comentó que "entre 2013 y 2014 se hicieron reparaciones en el edificio, financiadas por el Gobierno de la provincia". Concretamente, se hizo un nuevo techo del salón auditorio.En 2017 el proyecto original de puesta en valor fue auditado por la Dirección Nacional de Arquitectura (DNA), dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno nacional, que solicitó varias modificaciones. "Viajamos varias veces a Buenos Aires y ellos mandaron varias veces su equipo de arquitectos", contó Brizuela. "De ese trabajo, que fue bastante extenso, surgieron varias modificaciones al proyecto, que tenían que ver con la seguridad física, por ejemplo, la protección contra incendios y accesibilidad", detalló. Contó también que si bien "en 2012 la Comisión Nacional de Monumento no aprobó la colocación del ascensor, en 2017 el Gobierno nacional exigía la colocación de un ascensor para aprobar el proyecto"."El nuevo proyecto modificado en 2017, incluyendo un gran ascensor, se volvió a someter a aprobación de la Comisión Nacional de Monumento Histórico, que dio el visto bueno a principios de 2018", comentó el presidente de la Biblioteca. "A principios de año trabajamos con el Gobierno nacional para iniciar los pasos de un llamado a licitación de la obra, pero las complicaciones financieras y presupuestarias del país frenaron de momento la realización", lamentó.Según contó, el nuevo proyecto incluye la actualización de todo el edificio (instalaciones sanitarias, eléctricas, domótica, entre otras), cuestiones de accesibilidad, mejores elementos para el guardado y cuidado de los libros y la preservación de toda la construcción histórica."El salón auditorio de la Biblioteca, con capacidad para 250 personas sentadas y una de las salas más lindas de la ciudad, está cerrado al público desde noviembre de 2008 aguardando estas reparaciones. Es decir, desde hace 10 años", dijo por último. (APF)