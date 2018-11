Escuela evalúa cómo enviar alimentos a alumnos afectados por las lluvias

Paraná Facultad de Trabajo Social recolecta donaciones para afectados por las lluvias

Paraná Vecinos limpian el cauce del arroyo Antoñico para evitar desbordes

Paraná Vecinos cortan calle Miguel David al 600 en pedido de asistencia por las lluvias

La Escuela Nº 22 "Jorge Newbery" de Paraná recibió gran cantidad de donaciones para las familias de la zona Sur de la ciudad que se vieron afectadas por el intenso temporal registrado este domingo."Siempre nos preocupan nuestros alumnos, y el domingo, cuando vimos que la situación climática iba a continuar, porque sabemos que sufren, que la pasan mal cuando llueve con tanta intensidad, difundimos un pedido de donaciones", explicó a, la directora de la institución educativa, Silvina Ríos."Los vecinos son muy solidarios, acercaron muchas cosas en buen estado, ropa, zapatillas y algunos colchones. Pero faltan más colchones, sábanas y toallas", indicó.En ese sentido, la directora manifestó su preocupación por la alimentación de los alumnos. "Estamos viendo de qué manera acercamos alimentos a los distintos puntos, porque quizás muchos de nuestros alumnos, el último plato de comida que tuvieron fue el viernes en el comedor de la escuela", lamentó al respecto."Ayer no hubo clases porque la escuela no estaba en condiciones por problemas eléctricos, pero el equipo de conducción se quedó para recibir las donaciones, porque no pensamos la magnitud de nuestro pedido iba a llegar tan rápido", agradeció la directiva."Los docentes están clasificando la ropa y guardándola en bolsas más pequeñas para que las donaciones lleguen de manera equitativa a todas las familias", explicó Ríos, al tiempo que comentó que, "hoy solo asistieron tres alumnos".La escuela se ubica sobre calle Jorge Newbery 1404 y recibe donaciones en horario escolar, hasta las 17.A la institución educativa asisten 489 alumnos provenientes de los barrios Capibá, El Radar, la zona de las ladrillerías ubicadas sobre calle Miguel David, calle Mihura, Hernandarias, Newbery y las vías.