Instaron a otras posibles víctimas a denunciar al entrenador acusado de abuso

Policiales Club de Paraná apartó a reconocido entrenador de hockey tras denuncias por abuso

Instaron a otras posibles víctimas a denunciar

Al menos dos denuncias por presunto abuso sexual fueron radicadas contra un reconocido entrenador de hockey de clubes de Paraná, y habría una tercera que aún no fue formalizada. Los hechos se habrían registrado tiempo atrás, cuando las víctimas tenían entre 13 y 15 años de edad.para contar cómo atraviesan esta situación y en ese sentido, instaron a otras posibles víctimas a radicar las denuncias correspondientes.Según sus declaraciones, las víctimas, las eligieron como portavoces de esa verdad que tienen para contar."El punto de partida fue el regreso este técnico al club, después de muchos años", coincidieron.Es que este hombre había sido contratado en julio por la subcomisión actual de hockey, y cuando una de las víctimas lo vio, rememoró todo aquello que le tocó vivir en ese momento, y en base a conversaciones con su psicóloga, fue que decide hacer la denuncia penal. Así lo había indicado el presidente del Club Atlético Talleres (CAT), Rubén Varisco a"Ellas, ahora están contentas, liberadas porque se sacaron esa mochila de encima ya que no habían hablado ni siquiera con sus familias sobre lo que pasó", reveló Melina."Nos enteramos hace poco cuando, y ni bien nos contaron, lo primero que hicimos fue contenerlas y apoyarlas, como compañeras y como familias del club", agregó Neyi."Ellas se sienten muy acompañadas y estamos muy agradecidas por la contención de la subcomisión de Hockey del club y de la comisión directiva de la entidad que fueron los que siguieron los pasos que corresponden", completó Pamela.Se recordará que con los primeros avances de la investigación a cargo del fiscal Leandro Dato, la comisión directiva del club decidió apartar al entrenador denunciado. Además de "informar a todas las disciplinas que él tenía a cargo, explicar el por qué se lo apartaba y hacerlo saber a todos los demás clubes, instituciones y asociaciones".En la oportunidad, Melina, reconoció que las denuncias contra el entrenador no las sorprendieron. "Cuando nos enteramos, nos quedamos heladas, porque no esperábamos semejante noticia, pero a la vez, cuando uno empieza a hacer memoria, comienza a atar cabos, y ahí, ya no nos sorprendemos", explicó.Y en ese sentido, mencionó: "Hubo muchas charlas que mantuvimos con él como entrenador porque era una persona que nos llegaba mucho, él se abría a eso, lo queríamos un montón, éramos muy pegados"."Es una persona con la que podes hablar un montón desde el lado de la psicóloga, y nos entraba por el lado de la religión. También hubo muchas charlas sobre sexo, que hoy día, atando cabos, nos damos cuenta que no eran tan normales", reveló la jugadora."Hablando con otras jugadoras, a todas les pasó lo mismo, cada cual tiene una historia diferente para contarnos, y todo eso es lo que no nos sorprende", sentenció.El reconocido entrenador del deporte de la bocha y el stick que fue denunciado a sus 59 años, durante su juventud, jugó al fútbol en el Club Atlético Neuquén; y a los 19 se pasó al hockey en Olimpia, primero como arquero y, luego, como entrenador de diferentes divisiones: infantiles, cadetes, prejuveniles y juvenil damas.Estuvo dos años allí, hasta que llegó al Club Universitario. En su carrera, también dirigió al Club Alumni; se desempeñó en el Paraná Rowing Club; y en distintos seleccionados de la Federación Entrerriana de Patín (FEP). Además, dirigió en Echagüe, según una fuente, incluso hasta pocos días atrás.De acuerdo a los registros del Club Atlético Talleres (CAT), el entrenador se desempeñó, "a cargo de divisiones masculinas y femeninas del club desde 1997 a 2003".En ese marco, las jugadoras amigas de las denunciantes, comentaron aque se mantienen en contacto directo con los otros clubes y ex jugadoras. "Esperamos que no aparezcan más víctimas, pero si las hay, que tengan la fortaleza y la seguridad de hablar tranquilas porque están más que apoyadas", encomendó Melina."Las víctimas se animaron a hablar para que no pasen nunca más estas cosas", valoró. "Sacaron la fuerza, la fortaleza, por los chicos de hoy día, para que estas cosas no vuelvan a pasar", resaltó.Las tres instaron a otras posibles víctimas a "que hablen con sus padres, que tengan confianza, que no tengan miedo, porque las chicas nos decían eso, que tenían miedo hasta de sus propias familias, respectó a qué iban a pensar"."Uno de los motivos por los que les llevó tantos años el para hablar, fue justamente este, la relación con sus hijos, y con esposa (del entrenador denunciado) porque que es una familia que está al 100% en el hockey desde hace más de 30 años", indicó Melina.