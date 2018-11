El Ventilador: Algunas opiniones sobre cuestionamientos al rol de la Policía

Policiales Policías bajo sospecha

El tema fue tratado en la edición de este miércoles de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

El sábado, en un operativo por narcotráfico impulsado por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay, se realizaron 24 allanamientos en la ciudad de Villaguay en simultáneo con otros, efectuados en el partido bonaerense de Moreno.Los operativos en Villaguay derivaron llamativamente en la detención de nueve civiles y de cuatro policías, más la vinculación de otros dos uniformados de alto rango que, pese a haber quedado en libertad, deberán declarar en las próximas horas.En el marco de la investigación es que, de los cuatro policías detenidos, dos policías dijeron que no tienen nada que ver con el tráfico de estupefacientes y se declararon consumidores de droga, por lo que pidieron, que se les practiquen los estudios correspondientes para determinar el consumo.¿Cuál es el efecto que genera en la comunidad la aparición de casos como estos? Esto tipo de delitos, ¿ponen a toda la fuerza policial en el foco de la tormenta?; ¿Hasta dónde podría llegar la red de responsabilidades?-"El hecho de que hayan detenido a policías corruptos por miembros de esta misma policía habla muy bien de la salud moral que tiene la institución, que obra a la altura de las circunstancias como anticuerpos en expulsar a delincuentes. Hoy tenemos una ministra con todas las letras. Ayer tuvimos un ministro sospechado de terrible causas delictivas y para él todavía no surgen anticuerpos que lo expulsen, sigue dando vueltas en el entramado político".-"Pienso que la gente no se anima a denunciar el narcomenudeo porque lamentablemente hay policías que tapan y algunos se involucran con los narcos. Lo que pasó en Villaguay es uno de los tantos casos".-"La doctora Romero es lejos la mejor funcionaria de los últimos 20 años".-"El policía trabaja unas 240 horas al mes, más que cualquier trabajador, cobra menos de 20.000 y está obligado a seguir trabajando en las horas de descanso para que le alcance, no sería justo que al policía se lo justifique con los servicios adicionales".-"Somos de Villaguay. Habría que investigar hacia arriba. Es lo que pensamos los ciudadanos comunes".-"Quisiera que acá en la ciudad de La Paz tomen mano dura, hay un funcionario policial que vende droga y nadie hace nada y todo sabemos dónde se vende".-"En los cuadros inferiores siempre el sueldo fue bajo, en la escuela de agentes me enseñaron a amar nuestra Policía, una forma de amarla es respetarla, está bien que se aclaren estos hechos".-"Sugiero mano dura con los penitenciarios que tienen negocios internos".-"¿Cómo van a combatir el narcomenudeo? Si ya es parte del sistema político financiero.-"Quiero saber cuándo van a tomar personal para ingresar al servicio penitenciario. Los internos superan por cuatro al personal y trabajan de forma inhumana. El penitenciario en Entre Ríos no tiene adicionales y el trabajo se está tornando insoportable. Quisiera saber una noche normal de guardia en la UP Nº1 cuántos penitenciarios forman".-"Una ciudad contaminada y con políticos corruptos radicados jamás podrá eliminar, solamente regularizar".