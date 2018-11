Policías bajo sospecha

"Entre Ríos exhibe una justicia que funciona desde el cargo más alto hasta el ciudadano sin ninguna jerarquía"

La ministra Rosario Romero

"Creo que es alta la participación de efectivos en este tipo de casos"

Néstor Belini, periodista

"Actualmente hay mayor mano dura hacia dentro de la policía"

El periodista Javier Aragón

Los procedimientos fueron el corolario de una investigación que llevaba más de un año en marcha y que buscaba desentrañar el funcionamiento de una banda que se dedicaba a la comercialización y producción de estupefacientes.Fue el propio jefe de la Policía Departamental de Villaguay, Daniel Randisi, quien sin ocultar la tristeza que le generó estos episodios, afirmó que deberán ser implacables a la hora de juzgar las responsabilidades de estos agentes en el delito investigado.La tarea que tiene por delante el Gobierno sin dudas representará un desafío enorme y la puesta en marcha de una praxis que rompa la cadena de complicidades internas para que los delitos al interior de la policía salgan a la luz.Un dato saliente,Este elemento, proporcionado por su abogado, vendría a justificar por qué sus nombres aparecen en las escuchas telefónicas. Si esto se comprobara... ¿la ley prevé un trato especial?La Policía -ese organismo encargado ni más ni menos que de velar por la seguridad de las personas, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y evitar el delito en todas sus formas- tiene valiosos integrantes dispuestos a cumplir en forma eficiente su servicio a la comunidad. Pero..., indicó que "la causa causó mucha sorpresa en la población.".Explicó que "venían hace mucho tiempo investigando escuchas telefónicas y lo que se llama estado de sospecha."."Hay cuatro policías detenidos: dos sargentos, un cabo y un subcomisario. Hay sospechados un comisario inspector y un comisario. No están detenidos pero sí involucrados en la causa", agregó.Dos policías detenidos por narcotráfico se declararon consumidores de droga. Al respecto, consideró que ""."Hay que tener en cuenta que", resaltó.Comentó que "la provincia adhirió a la ley 26052, de Narcomenudeo."."Los cordobeses hace poco tiempo adhirieron a la ley y comenzaron a investigar. Tuvieron tantos problemas con la policía provincial que tuvieron que generar una fuerza especial para colaborar con los fiscales y las investigaciones.", dijo."Antes de implementar la ley de Narcomenudeo hubo un mes y medio de trabajo con la justicia federal porque precisamente el juez federal Ríos, de Paraná, era el más preocupado porque las investigaciones no se entorpecieran, es decir, por cuando haya que ir a allanar un kiosco de venta no se entorpeciera la búsqueda del proveedor principal.", remarcó.En ese sentido, manifestó que ""."Siempre hay ramificaciones y vínculos entre los grupos de narcotraficantes y también hay rivalidades que provocan homicidios y peleas.".Habló de narcomenudeo y remarcó que "cuando hablamos de este tema no hablamos de combatir al adicto, sino al que es traficante, vendedor. Los efectores de salud entonces tienen una doble tarea"."Dentro de la Policía tenemos médicos, psicólogos, hay profesionales que acompañan a los policías. Incluso a veces hay crisis familiares y sin existir episodios de violencia muchas veces se les retira temporalmente el arma, se los pone bajo tratamiento", comentó.", consideró.Asimismo, manifestó que "".Sobre los policías de antes y los de ahora, dijo: "nunca pienso que tiempo pasado fue mejor. Vamos evolucionando.En muchos casos se han reconocido actitudes heroicas y en su mayoría son de chicos jóvenes".Por otra parte, consideró que "siempre faltan policías, al igual que agentes penitenciarios.".Finalmente, remarcó que ""., dijo que "en esta investigación estuvo trabajando un sargento de la vieja escuela y con un legajo intachable. Eso también hace a abordar este tipo de situación porque es un policía formado con otros parámetros."."YoCuando se desbarató la banda del Gordo González estuvo involucrado un alto jefe de la Policía, era jefe de Toxicología. Fue sobreseído en un primer momento pero luego casación sostuvo que debía ser investigado por el supuesto delito de encubrimiento por aportar datos de lo que se iba a hacer. Por otra parte, cuando se desbarató la banda del Gordo Nico, se reveló la participación de un policía que tiene relación con otro policía que están investigando su participación en algunos casos que han conmocionado al mundillo político de la ciudad. También hubo participación de un policía en el caso de la banda de los Sotelo, que robaba casas en Paraná, Tala y Nogoyá. Los Sotelo no trabajaban con armas ni drogas", recordó.Asimismo, opinó que "".detalló, respecto de los haberes que perciben los policías, "al igual que la mayoría de los entrerrianos, cobran poco y nada, cumpliendo con eficiencia su tarea. Me comentaba una autoridad policial de Villaguay que el negocio que manejaba esta organización no era chico, si quedaba para distribuir entre cuatro o cinco policías 200 mil pesos, simplemente por pasar los datos de cuándo se iban a hacer los procedimientos o cuando se podían poner `pesados` con los controles y liberarles el ingreso de la droga que llegaba desde Moreno".En cuanto a las afirmaciones del abogado de los policías detenidos que aseguró que dos de estos efectivos se declararon consumidores de droga, Aragón entendió que esto "los deja expuestos a los propios imputados, que si son enfermos hay que preservarlos. El abogado los deja `mal parados`"."Hay mayor mano dura hacia dentro de la policía, ahora, en estas últimas gestiones de gobierno. Antes eran `más blandos`. Si por ejemplo, había robos de motos, primero se enteraba el delincuente, porque le avisaba el policía en la comisaría, lo mismo ocurría con los kiosquitos de droga; parece ser que en algún lugar los protegían. Todo eso se está rompiendo, porque hay mano dura", opinó el periodista de policiales.A su vezEn cuanto al reconocimiento de las actitudes de heroísmo de gran cantidad de policías, Aragón resaltó que "es la misma sociedad la que los reconoce. Me parece muy bien que se les haga el reconocimiento desde la misma fuerza".