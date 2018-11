La muerte de su hija en un incendio la motivó a abrir un merendero en su casa

El detrás de la iniciativa solidaria

La muerte de una niña de seis años durante un incendio que afectó su vivienda, movilizó a su madre a abrir las puertas de su casa para brindar un plato de comida a los pequeños del barrio."Es una propuesta para ayudar a lo que menos tienen", confesó a, Carolina Milessi, impulsora de la iniciativa solidaria.El merendero lleva el nombre "Los Hermanos" y funciona en el salón de una vivienda ubicada sobre calle Santos Tala 1540, en el barrio 400 Viviendas de Colonia Avellaneda."El merendero funciona desde el 3 de marzo de este año en el salón de mi casa", aseguró."Esta semana estuvimos complicados, porque por falta de insumos para poder cocinar y dar la leche, anunciamos que nuestro merendero iba a permanecer cerrado", indicó la mujer. Sin embargo, y gracias a la solidaridad de los mismos vecinos, el espacio reabrirá sus puertas este martes de las 19."Los vecinos que los quioscos del barrio nos donaron alitas de pollo y otras cositas, y con eso vamos a poder cocinarles a los chicos", comentó.De acuerdo a lo que reveló Milessi, como consecuencia de la situación económica y la falta de donaciones, debió reajustar la cantidad de días en las que el merendero abre sus puertas."Antes, abríamos todos los días, pero ahora, porque no tenemos para todos los días, los martes y jueves brindamos la comida a las 19 y los miércoles y viernes damos la leche, desde las 18", detalló."La seguimos remando día a día", animó.Quienes deseen sumar su colaboración, pueden hacerlo a través de la fanpage del Facebook, Merendero Solidario Colonia Avellaneda II Cuando se le consultó a la mujer, sobre qué la motivó a abrir las puertas de su casa para brindar un plato de comida a los chicos del barrio, ella solo atinó a responder que fue "para devolver a la comunidad todo lo que me ayudaron a mí y a mi familia, hace unos años atrás".La mujer, que además es madre de otros siete niños, perdió a una de sus pequeñas, Brenda de seis años, durante un incendio registrado en mayo de 2011, pudo saber"Porque hace siete años perdí a mi hija Brenda en un incendio en mi casa. Decidí abrir el merendero por iniciativa propia, para devolver una parte de todo lo que me dieron cuando lo perdí todo", rememoró.De acuerdo a la crónica policial de ese entonces, el siniestro se inició en el dormitorio de los niños. La pequeña Brenda de seis años, que tenía discapacidades motrices, falleció por asfixia, por el denso humo despedido por el colchón de goma espuma.La zona donde ocurrió el incendio fue en una de las paradas del ferrocarril que une Paraná con Colonia Avellaneda, más precisamente en la Casa 1 de la Manzana 4.En el lugar residía la familia Berón junto a sus cinco hijos. El grupo estaba compuesto por Mario Berón de 40 años de edad y dedicado a la albañilería; su mujer, Carolina Milessi de 22 años de edad y embarazada de 5 meses; y sus cinco hijos.Fueron los vecinos del barrio de 400 viviendas, el que en ese entonces había sido inaugurado hacía unos pocos meses en Colonia Avellaneda, munidos con matafuegos, lograron sofocar las llamar y alcanzaron a reanimar a uno de los niños más pequeños, que fue rescatado con principio de asfixia.