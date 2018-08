Puiggari: "Hay que reconstruir esta Argentina que se está deshumanizando"

Paraná Una multitud celebró en Paraná al Santo del Pan y del Trabajo

Como todos los 7 de agosto, miles de fieles participaron de la celebración en barrio San Roque de la ciudad de Paraná, para venerar a San Cayetano, el santo del pan y del trabajo.Pasadas las 15.30 comenzó la procesión que se extendió por las calles de la Parroquia San Cayetano y duró aproximadamente una hora ante la gran cantidad de personas que estuvieron presentes.Posteriormente se ofició la misa, presidida por Monseñor Juan Alberto Puiggari, quien estuvo acompañado por los Padre Silvio Fariña y Eduardo Tanger.En el inicio de sus palabras, Monseñor quiso recordar a dos mujeres: "a María de Moro, que hace 800 años quedó embarazada y porque fue capaz de decir sí, hoy tenemos a San Cayetano y otra mujer santiagueña, que también fue capaz de decir que sí a un embazo difícil y hoy tenemos a la Beata Mamá Antula"., dijo Puiggari y remarcó que "el programa de vida de los cristianos es adorar a Dios y servir a los hermanos más necesitados. Tenemos que hacer como San Cayetano, que tuvo una vida pobre, abandonó privilegios y eso lo hizo este gran santo que hoy se venera en todo el país"., comprometidos en la tarea de la evangelización y construir una sociedad más justa de la que estamos viviendo. Que nadie se sienta incapaz en esta tarea, todos están llamados por Dios para una vocación determinada". En tal sentido, agregó que "necesitamos hombres que dejando sus planes se entreguen al Señor, por eso en este año vocacional queremos pedir al señor aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas".Paso seguido, Monseñor Puiggari destacó que "muchos están para agradecer, y eso muestra la calidad humana, pero seguramente muchos vendrán a pedir por pan y trabajo.. Sin desconocer la crisis económica, queremos pedir, ya que".como la tuvo San Cayetano; todos podemos hacer algo por el hermano. No puedo estar conforme si a otro le falta".Párrafo seguido, Puigarri se refirió al proyecto de despenalización del aborto que será tratado este miércoles en el Congreso Nacional donde la Cámara de Senadores votará para dar o no la sanción definitiva al proyecto.. Quisiera decirle a los que no tienen Fe que hasta el dato más duro de la ciencia, sostiene la absoluta certeza que hay vida en el embrión fecundado". Y agregó:"Le pido que ilumine a los senadores y un compromiso a todos los argentinos de hacer un país mejor, hay que reconstruir esta Argentina que se está deshumanizando", afirmó Puiggari. Para finalizar expresó: "Es una gran oportunidad para que los cristianos apliquemos el lema de San Cayetano: sólo de rodillas ante Dios, y todos podemos hacer algo, compartir, asistir a alguien, escucharlo, visitar a los enfermos y así este momento difícil se va a superar. Jesús está en nosotros, no nos abandona".