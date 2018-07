Piden la reincorporación de trabajadora que fue despedida de un laboratorio

La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) pide la reincorporación de una trabajadora que fue despedida "sin causa" del laboratorio Eriochem.



La mujer, relató a Elonce TV que "llegué a trabajar como todos los días. Ingresé a mi área, que es Microbiología, soy encargada de depósito. Me llamaron de Recursos Humanos avisándome que necesitaban hablar conmigo. Subí pensando que era algún tema de papeles, pero no por un despido. Me dijeron que era sin motivo, sin causa".



Expresó que "me cayó como un balde de agua fría porque siempre cumplo con mis horarios, nunca falté, nunca tuve un motivo ni una causa. Tengo a mi hija de 9 años y a mi marido que hace poco se quedó sin empleo. Me dejaron en la calle".



Por su parte, Mariela Ponce, secretaria general de ATSA, manifestó que "estamos muy preocupados, vinimos a hablar con representantes de la empresa y no nos recibieron. Pedimos la reincorporación de la compañera. Hace poco entramos como sindicato y lo primero que dijimos era que íbamos a hablar todos los temas vinculados a los trabajadores. La empresa se comprometió a no tocar a ningún trabajador que se afilie al sindicato".



Remarcó que "es una empresa que no está mal económicamente, sabemos que exportan a 40 países, que dentro de muy poco va a abrir una planta en Uruguay, que facturan en dólares. Lo peor es que amenazan con que va a haber otros compañeros despedidos". Por ello, señaló que "vamos a venir nuevamente, vamos a hacer las manifestaciones correspondientes. La compañera necesita trabajar, tiene una familia atrás y nosotros como sindicato no vamos a permitir esto". Elonce.com