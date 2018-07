Habrá un concurso de fotografía por los 15 años de la Defensoría del Pueblo

Bases y Condiciones

Bajo el nombre?"El derecho a vivir en una ciudad habitable", la Defensoría ?invita a participar a fotógrafos/as y aficionados/as a plasmar imágenes de Paraná que den cuenta de cómo percibimos, cómo vivimos, y/o cómo modificamos (de manera potenciadora o desalentadora) el entorno y la comunidad en que habitamos.Cada participante, mayor de 18 años y residente en Paraná, podrá presentar hasta dos obras en total, en formato digital o en soporte papel, color o blanco y negro. Se entregarán los siguientes premios: Primero: $7.000; segundo: $3.500 y Tercero: $2.000.?Las obras seleccionadas para su exposición recibirán un certificado.Las fotografías se recibirán hasta el 28 de septiembre?en la Defensoría del Pueblo de Paraná, calle Monte Caseros 159, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.También podrán ser enviadas en formato digital con una resolución de 300 dpi por correo electrónico aconcursoderechoalaciudad@gmail.com desde https://wetransfer.com : El concurso fotográfico está destinado a fotográfos/as y aficionados/as, mayores de 18 años, residentes en Paraná, Entre Ríos.: Cada participante podrá enviar hasta un máximo de 2 (dos) fotografías, blanco y negro o color, en formato digital al correo electrónico concursoderechoalaciudad@gmail.com desde https://wetransfer.com o presentar en soporte papel en un sobre en la sede de la Defensoría del Pueblo, calle Monte Caseros 159.Las imágenes podrán ser retocadas y/o editadas sin alterar la imagen original, y deberán contar con las siguientes características:-Resolución: 300 DPI-Tipo de archivo: JPG-Tamaño: 30 x 40 cmLos y las participantes deberán tener plena autoría intelectual sobre las fotografías.Cada una de las fotografías deberá estar acompañada de la siguiente información:-Seudónimo-Título de la obra-Fecha y Lugar de la tomaEn archivo o sobre aparte, se deberán remitir los siguientes datos del autor:-Seudónimo-Nombre y Apellido-DNI-Domicilio-Teléfono fijo/celular-Mail: En caso de que en las fotografías aparezcan personas (sólo en caso de primeros planos, de frente) debe presentarse un consentimiento informado, firmado por las personas que aparezcan. En caso de que aparezcan niños, niñas, adolescentes, el consentimiento expreso deberá ser firmado por madre, padre, o responsable a cargo (Art. 22 de la Ley 26061)? a juicio del jurado ? como publicidad, o agresiones raciales, religiosas y/o que reflejen contenidos discriminatorios.: El presente Concurso se realiza bajo la normativa de la Ley N.° 11.723 de Propiedad Intelectual, sus actualizaciones, jurisprudencia y convenios internacionales vigentes en Argentina. Los derechos de autor de las fotografías premiadas seguirán estando en posesión del autor; la Defensoría del Pueblo sólo conservará en su fondo fotográfico las copias premiadas/seleccionadas y podrá utilizarlas sin limitación de tiempo o lugar en actividades propias de sus funciones, sin fines lucrativos, sobre cualquier soporte: revista, carteles, calendarios, catálogos, exposiciones, divulgación del concurso y en cualquier otro trabajo de edición, no siendo cedidas a terceros. Dicha utilización no implica pago alguno a los autores de las obras. El nombre de los autores aparecerá junto a su fotografía o en anexo adjunto. Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas.: Todos los trabajos que se reciban serán evaluados por un jurado con experiencia en el campo de la fotografía, con conocimiento sobre el patrimonio arquitectónico y natural de la ciudad y/o sobre los derechos ciudadanos. Para seleccionar las obras ganadoras, el jurado tendrá en cuenta la calidad de las imágenes y la creatividad, buscando variedad en la representación de situaciones sobre el acceso o la vulneración del derecho a la ciudad.El jurado será integrado por 1 (un) profesional reconocido en la temática, 2 (dos) fotógrafos profesionales y un/a representante de la Defensoría del Pueblo.Recepción de fotografías: hasta el 28 de setiembre de 2018Anuncio de concursantes seleccionados/as y ganadores/as: 1er. Quincena de Octubre: Cuando circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo justifiquen, el organizador podrá suspender, posponer o dar por finalizado este Concurso, no teniendo los participantes derechos a reclamo alguno.: El simple hecho de participar en el Concurso implica el conocimiento y aceptación de estas bases. Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta por el organizador.: Las consultas podrán ser realizadas a través de correo electrónico a concursoderechoalaciudad@gmail.com (las respuestas se enviarán de lunes a viernes).: No podrán participar del presente concurso trabajadores, trabajadoras o personas vinculadas directa o indirectamente con Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná.12.- Premios:1°- $7.0002°- $3.5003°- $2.000Las obras seleccionadas para su exposición recibirán un certificado.