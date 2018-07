Varisco adelantó que "en los próximos días" se implementará el boleto combinado

Balance de gestión

A más de una semana de la implementación del nuevo sistema del transporte urbano de pasajeros en Paraná, el intendente Sergio Varisco destacó como "positivo" al balance que se hizo de los nuevos recorridos de las líneas urbanas, y sus frecuencias."Escuchamos los reclamos de los vecinos, y desde ayer cambiamos los recorridos en Anacleto Medina y ahora son dos las líneas que bajan al barrio", comentó el mandatario municipal ante. "El planteo era razonable, porque si no, los vecinos tenían que hacer un boleto combinado", argumentó."Con el cambio de recorridos, las líneas son más directas y llegan a muchos lugares que antes no lo hacían, como la zona del Seminario pasando Circunvalación, por lo tanto, abarcamos a mucha más población a la que le acercamos este servicio", valoró al respecto.En la oportunidad, el intendente se comprometió a "ir escuchando todos los reclamos, y analizándolos"."Si bien todavía falta el inicio del boleto combinado para que el usuario que en un lapso de tiempo determinado tenga que tomar dos colectivos, pague uno solo, faltan cuestiones técnicas que tienen que ver con la Tarjeta y las máquinas, pero esto se implementará en los próximos días", adelantó el mandatario municipal.Cuando se le consultó al intendente por un balance de gestión, éste destacó las inversiones en obra pública, y "el equilibrio financiero y el superávit que hemos logrado: Son 500 millones de pesos en un presupuesto de 3.000 millones de pesos"."Los 500 millones de pesos en las cuentas municipales se invierten en obra pública", remarcó."Tenemos una municipalidad muy equilibrada, y no necesitamos ni dependemos ni del gobierno provincial ni del nacional para funcionar", sentenció.Las declaraciones del intendente fueron en el marco de la presentación de del 23º Campeonato Argentino Infantil de Sóftbol que se llevó a cabo este martes en Live Rock, donde se brindaron detalles del certamen con la presencia de organizadores, funcionarios, dirigentes e invitados especiales.