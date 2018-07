Realizan un banco de medicamentos para mujeres que padecen trombofilia

Para lograr ser mamá, María Carrere tuvo que inyectarse más de 300 dosis de una medicación anticoagulante. Hace tres años, eso le demandaba entre 10 y 15 mil pesos mensuales.



En diálogo con Elonce TV, contó que "tengo trombofilia, que es un trastorno de la coagulación. En mi caso, después de cuatro pérdidas, luego de ir a muchísimos médicos y hacerme distintos exámenes, nadie me daba con el diagnóstico. Fui a Rosario con una hematóloga y logró encontrar qué tenía".



A causa de ello, "el embarazo se puede detener en cualquier mes. Cuando me lo detectaron me dieron medicación y debía colocarme una dosis por día. Tuve un embarazo totalmente normal pero con controles rigurosos".



En el 2015, y tras 40 semanas de embarazo, nació Santino. Pesó 4 kilos y siempre fue muy saludable.



"Es muy importante el apoyo psicológico porque nosotros vivimos con miedo. En esa época yo no tenía obra social y acudí a un grupo de Facebook que se llama embarazo y trombofilia. Desde muchos puntos del país me llegaban cajitas con medicación. Mi hijo es un pedacito de cada mujer que me donó esa medicación", relató.



La Ley de Trombofilia fue vetada y piden que se vuelva atrás con esa decisión. "La necesitamos, no queremos que más mujeres tengan cuatro o cinco pérdidas de embarazo para que se realice el análisis. Queremos que a la primera pérdida se mande el análisis. Sabemos que es caro, a mí me salió 5000 pesos porque no tenía obra social. En lo público no hay recursos. Hay muchísimas mujeres que tienen este problema y otras que aún no lo saben", manifestó.



Gestionan realizar un banco de medicamentos para que todos aquellos que puedan colaborar aporten a la causa. Aseguran que es una medicación que "no puede faltar porque se coloca todos los días. Para colaborar, llamar al 4269376. Elonce.com