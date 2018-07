El Ventilador: Nuevos recorridos de colectivos urbanos, nueva polémica

Lo que falta por cumplir

. Reclama una prórroga más a la implementación de los nuevos recorridos y cuestiona el veto a la ordenanza que establecía la incorporación de un representante de los usuarios en el órgano de control del Sistema Integral de Transporte Urbano -SITU-."Falta planificación e información respecto del nuevo sistema", dicen.Desde febrero hasta ahora, el municipio se había tomado este tiempo para atender las inquietudes y revisar los recorridos pero, según denuncian los vecinalistas, esto no se ha dado y de implementarse, muchos barrios se quedarán sin servicio.Hace unas semanas, cuando se dispuso el aumento de tarifas,inauguraba el debate con la problemática del transporte urbano de pasajeros.

La polémica generada en torno al servicio del transporte urbano en la ciudad, no se limita sólo al tema de los nuevos recorridos y paradas, sino que los usuarios siguen esperando por otros aspectos que forman parte de las condiciones que deben cumplir las empresas adjudicatarias:Así las cosas, son varias los requisitos que aún debe cumplir la empresa Buses Paraná. UTE conformada por Mariano Moreno y ERSA que en enero ganaron la licitación para prestar el servicio en Paraná durante los próximos 8 años con opción a otros cuatro.

El transporte urbano tiene que ver con toda la vida: con la casa, con el trabajo, con la economía familiar

La periodista Claudia Yauck

, dijo que "más de 125 mil ciudadanos cortan boleto todos los días y el transporte urbano tiene que ver con toda su vida: con la casa, con el trabajo, con la economía familiar".

Hay que controlar que todo se cumpla

El periodista Sebastián Martínez

, consideró que "es un tema en el que jamás nos pondremos de acuerdo, es imposible. El que tiene la parada cerca porque la tiene cerca, el que la tiene lejos porque la tiene lejos. Es muy difícil. Además todavía seguimos discutiendo infraestructura, paradas y aplicación. Es un proceso que el municipio comunicó muy mal. También hay que controlar que todo se cumpla".

Los cambios pueden llegar a complicar bastante el día o realmente puede llegar a ser una solución

El panelista Mariano Kohan

, opinó que "me parece bien que se le de tratamiento a este tema por el impacto que tiene en la vida de las personas. Les puede llegar a complicar bastante el día o realmente puede llegar a ser una solución. Hay países que evalúan hacer el transporte público gratis para evitar la contaminación y nosotros todavía estamos discutiendo recorridos y frecuencias".

Hay incertidumbre porque hay falta de información

definió que en este tema "hay mucha incertidumbre y uno tiene la sensación de estar escuchando los mismos planteos de hace muchísimos años. Hay grandes cambios, y hay incertidumbre porque hay falta de información. Pasa que desaparece un ramal y aparece otro, que no se sabía que estaba. LO que está en juego es qué sabemos respecto de la información sobre el tema".

Los usuarios del servicio de colectivos urbanos están descontentos

"Poner más colectivos, `amontonar` más unidades, no es la solución"

"Los vecinos siempre estuvieron convocados para debatir y proponer, estamos abiertos al diálogo"

Víctor Montero, subdirector de Transporte de Paraná

"El problema de la frecuencia es cómo se mira en general la movilidad de la ciudad"

El ingeniero Juan Jaurena, presidente del Ente de transporte de Santa Fe y docente de la cátedra Ingeniería en Transporte se la UNER

"El objetivo de la Asamblea es que se suspenda la implementación prevista"

, por su parte, contó que decidió "concurrir a las paradas de colectivos a charlar con la gente". Los usuarios del servicio de colectivos urbanos "están descontentos por los recorridos y un reclamo común es la frecuencia con que pasan las unidades; es de lo que más se queja la gente".hasta que hace algunos meses. "El chofer es la cara visible de todo esto.".Respecto de las unidades a incorporar, Groh dijo que "". Al mismo tiempo opinó que"., indicó que "el boleto combinado depende mucho de nación-servicio. El tiempo en que comenzará a aplicarse todavía es incierto.".Remarcó que "los vecinos siempre estuvieron convocados para debatir y proponer.. Por otro lado, en algunos casos había siete líneas de colectivo y 15 ramales, es algo imposible. Se trató de quitar los ramales y hacer algo mucho mejor. Los colectivos salían llenos porque tenían una frecuencia de 25 minutos pero ahora tendrán de 12 minutos y en vez de una unidad saldrán dos".Se refirió también a las líneas metropolitanas y aclaró: "el convenio se firmó entre los intendentes de las localidades vecinas y la provincia.".Además, señaló que "las 35 unidades que se incorporan son el inicio de la renovación de todo el parque móvil. Luego se van a ir renovando cuando se cumpla el tiempo de antigüedad".Ratificó que ". Nosotros enviamos la multa y ellos tienen que pagar el monto en el Juzgado de Faltas, que es el que lo determina"., explicó que "en Santa Fe de las encuestas que realizamos de calidad de servicio sabemos que solamente el 5% de los usuarios se queja. De ese porcentaje el 20% se queja ante la municipalidad y el resto ante el chofer y los medios".Además, dijo que "si hay más unidades y se mantiene la velocidad, está claro que las frecuencias van a disminuir.".En Santa Fe, contó, "hicimos el primer estudio de demanda de transporte urbano en 2005. Así se pudo saber correctamente cómo funciona. A partir de ello se pudo diseñar una red de transporte que es eficiente y que dé solución a la demanda.. "Si bien la fecha para empezar a implementar el nuevo recorrido es el domingo,", aseveró.Este jueves, integrantes de la Asamblea Ciudadana de Paraná se manifestaron frente al municipio para reclamar a las autoridades municipales, que no se implementen los nuevos recorridos de las líneas urbanas. "Entregamos una nota dirigida al intendente, para que se suspenda esta implementación prevista, intentamos tener alguna reunión con algún responsable, pero no llegamos a buen puerto en ese sentido", contó Pannoni.

"Queremos que haya un usuario en el sistema de control del transporte"

Defensoría: "Presentamos las quejas de los usuarios a la Municipalidad"

. Creemos que tienen que ser atendidas las demandas de los usuarios y desde la comuna, no deben dejarse guiar por un criterio económico de la rentabilidad de las empresas.. Se daría así una participación más democrática en una forma de diálogo más amigable entre la ciudadanía y la institucionalidad", afirmó el letrado., expresó: "Una vez que tenemos un grupo de vecinos que se ha quejado en forma concreta, con pruebas, se canaliza., a partir de ahí, presentamos la queja al Ejecutivo, y luego la municipalidad hace las multas correspondientes a las empresas".", aseveró Garay.Garay afirmó queen su oportunidad, "a la UTN, a empresa brasilera que trabajó en Curitiba y después con el BID. Una de las cosas que se tuvo en cuenta es que. De esos estudios se tomó muy poco en este nuevo modelo; si se tomó lo del carril exclusivo".

"Con el bolsillo de la gente no se pueden hacer pruebas piloto"

Norberto Giménez, vecino de barrio San Agustín

Ezequiel Olivo, presidente de la vecinal Olegario Víctor Andrade de barrio Presidente Perón

María Noel Saboldelli, integrante de Vecinos Autoconvocados Colonia Avellaneda

Julio Soñez, vecino de la Asamblea Ciudadana, usuario de colectivos de la zona sur de Paraná, mencionó que "tenemos que esperar 50 minutos el colectivo,. Otra cosa importante para destacar es que el boleto combinado no está,"., comentó que ". Esto también acarrea problemas de inseguridad que hay en la zona"., dijo que "no puede haber acuerdo cuando una parte no es tenida en cuenta."., manifestó que "nuestra ciudad no está todavía tan unificada y cada barrio reclama por su parte. Son problemas que afectan a todos los ciudadanos."."Mi marido trabaja en Paraná y tiene turnos rotativos, así que usa el colectivo a toda hora. Si sale a las 14 llega a Colonia a las 15.30, es muchísimo tiempo. Sumado a ello hay mucha gente que queda sin poder tomarlo porque va lleno y no para. El siguiente ni se sabe cuándo va a pasar. Si viajamos a Santa Fe demoramos menos que de Colonia a Paraná, es una vergüenza", se quejó.Asimismo, planteó: "".Lamentó también que en Colonia Avellaneda no haya muchos lugares donde cargar la SUBE. "", agregó.cerró el programa de este jueves asegurando que "no cabe duda que necesitamos otro sistema de transporte en la ciudad de Paraná. Hay reclamos, algunos dicen que no están siendo escuchados, desde el otro lado dicen que sí están siendo escuchados, pero seguramente los vecinos quieren ser oídos de otra manera, que no solo se quede en la escucha, sino que sus opiniones tengan peso en las decisiones que se tomen".