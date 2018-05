Se encendió "El Ventilador": intenso debate sobre el servicio de colectivos

Video: Se encendió "El Ventilador": El transporte público de pasajeros en Paraná

El debate político y de actualidad de los entrerrianos, según las diferentes miradas de los entrerrianos "se encendió" este martes, por Elonce TV, conLa "mirada" estuvo centrada en la calidad del servicio que brinda el transporte público de pasajeros en Paraná.: "El colectivo es el medio de locomoción para todos los trabajadores. A veces caminamos diez cuadras para llegar al lugar al que vamos, a los chicos que van a la escuela, les pasa lo mismo".: "Nuestro centro se colapsa porque somos una ciudad no descentralizada, donde lo comercial, lo administrativo, la salud; todo está conectado al centro. (?) Calidad del servicio es mayor frecuencia, mejores colectivos, que sea competitivo el servicio. Esto se va corrigiendo, cambiando el sistema, lo que se pondrá en marcha en julio es un rediseño del sistema".: "Quieren cambiar el sistema aplicando las mismas medidas que vienen aplicando desde hace mucho tiempo, que nos llevaron al transporte que tenemos hoy, que son aumento del boleto, priorizar las ganancias a costa de los trabajadores, permitiendo la monopolización. Si queremos mejorar el sistema hay que estatizar".: "Lo llamativo de la sesión de ayer es que no se puede entender cómo los concejales arribaron a lo que se aprobó. Me pareció irrespetuoso al análisis técnico que habíamos hecho, no sólo al que hice yo desde la oposición, sino también al análisis del contador de Cambiemos"."El Ventilador" es una nueva propuesta de Elonce TV que se emitirá martes y jueves, a partir de las 21.50. Se trata de un programa de análisis sobre los temas de actualidad que le interesan a los entrerrianos, tratados desde diferentes miradas, voces y opiniones."Es un espacio de más de una hora que nos brinda Elonce TV, para tener la posibilidad de informarnos y debatir. Por suerte, hay muchos espacios para informarnos, pero también la propuesta es juntar todas las voces posibles, referidas a un tema, para debatir sobre temas nacionales, provinciales y locales, pero con nuestra perspectiva e idiosincrasia", explicó a MDN Lalo Fonsea."Es una gran apuesta de producción del canal, que tendrá un gran equipo de panelistas que son periodistas y comunicadores, pero además, habrá invitados que expondrán sobre los temas en discusión", afirmó Lalo a Elonce y agregó que "en lo personal, es un desafío importante, porque un programa de debate, requiere una dinámica que es nueva y un formato que funciona muy bien con la gente", afirmó Fonsea."Cada vez más, nos gusta escuchar y argumentar en la televisión, pero también ver, conocer y por eso, estamos muy ansiosos", dijo el conductor de "El Ventilador", que se emitirá a partir de las 21.50."Por supuesto que se dará la posibilidad de participar a los televidentes a través de las redes sociales, del teléfono o de Whatsapp. Vamos a poner la voz del público en el debate porque los temas que vamos a tratar, tienen que ver, fundamentalmente, con la gente y con nuestra vida", sostuvo el conductor de El Ventilador que se emitirá los martes y los jueves, a partir de las 21.50."Los panelistas son personas que están en los medios hace mucho tiempo, pero para quienes también es nuevo el formato de debate televisivo. Además, hay un estudio muy lindo y con una puesta importante del canal en escenografía que el da un marco atractivo al programa", consideró Fonsea.El equipo está conformado por el conductor y cinco panelistas, "pero también habrá entre tres y cuatro panelistas en cada programa, así que va a haber debate", dijo Lalo y afirmó que "mi tarea es la de administrador de la palabra o, moderador", señaló.