Colectivos urbanos: El detalle de las paradas en los nuevos recorridos

Este domingo comenzará a funcionar el nuevo Servicio Integral del Sistema de Transporte Urbano con la consecuente modificación de recorridos y horarios de las distintas líneas urbanas y metropolitanas."Seguimos hablando con la parte operativa de la empresa y analizando algunas cuestiones como la de barrio Anacleto Medina porque se cree que el colectivo los dejará sin cobertura en la parte de la plaza, y eso no es así", confirmó a, Ricardo Frank, responsable de Servicios Públicos de Paraná, al tiempo que instó a los vecinos a que se acerquen a la dirección municipal de Transporte ubicada en el edificio de Cinco Esquinas para efectuar los reclamos correspondientes."Vamos a apostar a la implementación del nuevo servicio y a la presentación de las nuevas unidades prevista para el transcurso de esta semana", ratificó el funcionario municipal.En la oportunidad, indicó que "el área operativa de Transporte municipal efectuará los controles correspondientes y si tenemos que adecuar y corregir en el trayecto, por eso inició en el periodo de vacaciones para que los usuarios tomaran conocimiento de este nuevo sistema, y de surgir alguna eventualidad, se corrija, y no hacerlo cuando se está en plena etapa escolar".De acuerdo a lo que aclaró, con el nuevo servicio de transporte, "las frecuencias serán mucho más reducidas y no tendría que haber un lapso de más de 10 minutos entre cada colectivo".

