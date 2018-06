Concientizan sobre la importancia de donar sangre: "Es dar vida"

Paraná Habrá colectas externas en Paraná por el Día Mundial del Donante de Sangre

En Paraná, el Programa Provincial de Hemoterapia, realiza colectas externas de sangre durante estos días en la sede del Club Social, ubicado en Peatonal San Martín 958.Las actividades, que comenzaron este martes y continuarán durante miércoles y jueves, en el horario de 8 a 11, se llevan a cabo por segundo año consecutivo, con la colaboración de la comunidad educativa del Instituto Michelangelo., la coordinadora técnica del Programa, Gabriela Jacobo.

"Es perder cinco minutos del tiempo de uno, para dar vida"

Condiciones para donar

Sobre la importancia de la donación de sangre, Jacobo apuntó: "Siempre hay alguien que la está necesitando, porque cuando uno espera una urgencia ya es tarde, es por eso que hay que ir antes para cumplir con esas urgencias y que la sangre esté disponible"."La sangre no se puede fabricar y la única forma de obtenerla es a través de la buena voluntad de otro ser humano", remarcó.En la oportunidad, Jacobo reveló que "en el hospital San Martin se registra un promedio de 30 donantes de sangre por día, anqué siempre se necesitan más; lo ideal sería 50 voluntarios diarios".La coordinadora técnica del Programa, Gabriela Jacobo, manifestó: "A los donantes que quieran participar durante estos tres días, o a quienes se acerquen a las postas fijas, siempre les recomendamos no concurrir en ayunas, sino tomar mucho líquido (mate, té o café), evitando los lácteos".Además, es necesario cumplir con algunas condiciones: ser sanos; tener entre 18 y 65 años; asistir a la posta de extracción con DNI y pesar más de 50 kilos. Quienes se hayan realizado tatuajes, piercings o perforaciones en las orejas, podrán donar sangre pasado un año de realizado el procedimiento. Además, quienes hayan tenido hepatitis antes de cumplir los 11 años de edad, o padezcan de diabetes, aun tomando medicamentos por vía oral pueden ser donantes."En el lugar, se realiza una entrevista médica confidencial al donante para asegurar que se encuentre en condiciones óptimas de salud ?afirmó Jacobo-. También hay que destacar que quienes tomen hormonas tiroideas, antiinflamatorios como ibuprofeno, anticonceptivos e hipoglucemiantes orales, no tendrán problemas a la hora de donar".Cabe citar que además los interesados, pueden acercarse al Banco de Sangre Provincial, en calle Pascual Palma Nº 450 de Paraná de lunes a viernes de 7 a 11 horas, y en el Servicio de Hemoterapia del Hospital San Roque. Por consultas, pueden comunicarse al teléfono: 0343-4224882.De acuerdo a lo que indicó, los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año, y en el caso de las mujeres, hasta tres veces por años.