Habrá colectas externas en Paraná por el Día Mundial del Donante de Sangre

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer a los donantes voluntarios y concientizar sobre la necesidad de acercarse a los centros de forma regular para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de este insumo vital para los pacientes que lo precisen.



Las transfusiones de sangre ayudan a salvar millones de vidas al año; contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas.



En el Día Mundial que se conmemora en los próximos días, la Organización Mundial de la Salud eligió el lema 2018: "Date a los Demás. Doná Sangre. Comparte Vida", para hacer referencia al importante papel que tienen los sistemas de donación voluntaria a la hora de cuidarnos unos a otros.



Con esa premisa el Ministerio de Salud de Entre Ríos, organizó diversas actividades en la provincia. En Paraná, el Programa Provincial de Hemoterapia, realizará colectas externas durante tres días en la sede del Club Social, ubicado en Peatonal San Martín 958.



Los días martes 12, miércoles 13, y jueves 14 de junio y como cierre de las acciones de promoción, se podrá asistir y donar sangre de forma voluntaria, en el horario de 8 a 11.



"Venimos trabajando junto al Instituto Modelo Bilingüe Michelangelo, dentro de las instituciones amigas, con el objeto de promocionar la importancia de la donación", indicó la responsable del Programa, Lucrecia Etcheverry.



"La idea es acercar una oportunidad y posibilidad a quienes no pueden ir al hospital, pero en este Día Mundial, seguimos poniendo énfasis en la donación voluntaria y regular, es decir, que se mantenga en el tiempo", señaló la profesional.



Además, la cartera sanitaria propuso iluminar edificios públicos en esta fecha de conmemoració, en ese sentido, la Casa de Gobierno, la Municipalidad de Paraná, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) y el Instituto del Seguro, han adherido a las acciones y ese día tendrán luces rojas.



En cuanto a la cantidad de donantes voluntarios de sangre, Etcheverry destacó: "Queremos aumentar el número de personas que se acercan a donar. Trabajamos todos los días para que se tome conciencia del buen acto que hacen donando y que, algún día, también lo podrían necesitar. El mayor beneficio de ser donante es sentirse bien, teniendo en cuenta que se está ayudando hasta a cuatro personas". Condiciones para donar

La coordinadora técnica del Programa, Gabriela Jacobo, manifestó: "A los donantes que quieran participar durante estos tres días, o a quienes se acerquen a las postas fijas, siempre les recomendamos no concurrir en ayunas, sino tomar mucho líquido (mate, té o café), evitando los lácteos".



Además, es necesario cumplir con algunas condiciones: ser sanos; tener entre 18 y 65 años; asistir a la posta de extracción con DNI y pesar más de 50 kilos. Quienes se hayan realizado tatuajes, piercings o perforaciones en las orejas, podrán donar sangre pasado un año de realizado el procedimiento. Además, quienes hayan tenido hepatitis antes de cumplir los 11 años de edad, o padezcan de diabetes, aun tomando medicamentos por vía oral pueden ser donantes.



"En el lugar, se realiza una entrevista médica confidencial al donante para asegurar que se encuentre en condiciones óptimas de salud ?afirmó Jacobo-. También hay que destacar que quienes tomen hormonas tiroideas, antiinflamatorios como ibuprofeno, anticonceptivos e hipoglucemiantes orales, no tendrán problemas a la hora de donar".



Cabe citar que además los interesados, pueden acercarse al Banco de Sangre Provincial, en calle Pascual Palma Nº 450 de Paraná de lunes a viernes de 7 a 11 horas, y en el Servicio de Hemoterapia del Hospital San Roque. Por consultas, pueden comunicarse al teléfono: 0343-4224882.