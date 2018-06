A 4 años de la tragedia, se colocaron plantines para recordar a Juan Manuel

Esperando las dársenas

En las primeras horas de la mañana del 6 de junio de 2014, Silvio Díaz conducía su automóvil alcoholizado, bajo los efectos de estupefacientes, y a más de 130 km/h por Avenida Alameda de la Federación cruzando los semáforos en rojo. En su alocada carrera y cuando hacía su paso frente a la escuela Del Centenario, atropelló a dos menores que en ese momento se dirigían, como todos días, al establecimiento.Producto del impacto, Juan Manuel Martínez Zurbano, de apenas 6 años, perdió la vida y su hermano, de 11 años, sufrió lesiones.Al cumplirse 4 años de la tragedia, alumnos de 5to grado de la Escuela Del Centenario colocaron plantines para recordar al pequeño Juan Manuel, que hoy tendría 10 años."Vinimos a hacer este acto de vida para recordarlo. Las flores y las plantas siempre le gustaron a Juan Manuel", dijo su mamá a; y se colocaron en un lugar donde se lo recuerda: la vereda de la institución donde fue atropellado y perdió la vida."Queríamos arreglarle su lugar, su espacio, donde él se fue pero sigue habiendo vida porque los otros chicos están creciendo día a día. Para nosotros como familia es muy difícil, pero dentro de toda la tristeza tratamos de poner un poco de alegría a estos momentos que nos toca pasar", expresó Silvina García.Juan Manuel perdió la vida cuando apenas tenía 6 años. "Cada día lo recordamos con toda su alegría, con las cosas que hacía en la casa, como un niño feliz y tratamos de no pensar en ese momento trágico", manifestó la mujer pero indicó que ante cada nuevo aniversario se hace difícil no pensar en todo lo sucedido "porque fueron días de mucho dolor. Ese momento nos cambió la vida, fue un antes y después y día a día tenemos que sobrevivir con esto".Tras la muerte de Juan Manuel, desde la escuela Del Centenario iniciaron un reclamo para la construcción de dársenas, lo cual permitirá mejorar la circulación y seguridad del establecimiento.En marzo de este año, desde el Gobierno provincial informaron sobre la entrega de un aporte de 500.000 pesos a la Municipalidad de Paraná para la realización de las dársenas. Pero aun la obra no se ha concretado."Son muy importantes para la escuela. El proyecto está aprobado, el cheque entregado en la Municipalidad, solo faltaba que empiecen las obras pero se frenaron hace dos meses y esto es urgente. Se trata de la seguridad de la escuela y de la vida de los chicos que tiene que estar primero. Desde la comunidad educativa exigimos una respuesta de por qué la obra está demorada", dijo la madre de Juan Manuel.