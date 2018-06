Trabajadores de Centro de Salud reclaman por estabilidad laboral

Por "garantías laborales"

Trabajadores del Centro de Salud "San Martín" de Paraná, con el apoyo de ATE Paraná, llevan adelante asambleas sin retención de servicios, en reclamo de estabilidad laboral."Después de una semana de protestas, a la fecha no tenemos respuestas a los pedidos de los trabajadores y seguimos con una asamblea abierta para que lo vecinos se enteren de la situación que atraviesa el Centro de Salud", argumentó ante, Roberto Alarcón, secretario general de ATE Paraná.Según explicó, los profesionales del Centro, un médico generalista, un odontólogo y una empleada administrativa, están pidiendo cambios en el contrato."El problema es la precariedad laboral porque los trabajadores están bajo contrato de obra, sin aportes sociales ni jubilatorios, y hay que empezar a ordenar eso", explicó Alarcón."Desde octubre-noviembre del año pasado que prometieron que los iban a pasar a contrato de servicio y al día de la fecha no tenemos ninguna mejoría", agregó Silvestre Guardoni, delegado de ATE en el Centro de Salud."Soy médico generalista y hace tres años y medio que estoy en el Centro de Salud. Reclamamos que se nos pase a contrato de servicio, porque el de obra no contempla ni aportes jubilatorios, ni obra social", expuso Gerónimo Guillamet. "No pedimos aumentos de sueldo, sino, salir de la precariedad laboral", aclaró."Un contrato de obra renovado cada seis meses no es muy tentador, sumado a un sueldo bajo", argumentó.Según informaron, las asambleas seguirán "hasta que el Ejecutivo Municipal regularice a estos trabajadores".Este lunes, elaboraron tortas fritas, y se prevé una "olla popular" para mañana en el Centro ubicado sobre calle Ameghino al final, del barrio San Martín, más conocido como "El Volcadero".