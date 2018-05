"Los ladrilleros están construyendo su propia historia"

"Me crie en esto y me gusta"

Video: Historias de ladrilleros: "Me crie en esto y me gusta"

La Cooperativa de Trabajo Ladrilleros comenzó a escribir su propia historia hace unos cincos años, cuando se generó un conflicto por la tenencia de los terrenos de calle Miguel David y Pedro Martínez. Desde entonces, han obtenido sus logros, como una obra social y aportes para una futura jubilación.Sobre el progreso que ha tenido el sector, si bien queda mucho por hacer, Federico Feltes, Delegado de la UOLRA (Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina) en Entre Ríos, afirmó al programadeque "el presente de los trabajadores ladrilleros se está construyendo, están desarrollando su propia historia en Entre Ríos y a nivel nacional".En tal sentido, recordó que su primer contacto con los ladrilleros "fue a partir de un conflicto que se dio por la tenencia de la tierra en la zona de Miguel David y Pedro Martínez, donde 42 familias declamaban no ser desalojadas. Si bien actualmente están en mejores condiciones, el conflicto sigue y estamos tratando de desarrollar estrategias para generar parques ladrilleros, donde la actividad sea organizada y con terreno propio".Feltes manifestó que los trabajadores ladrilleros "son prácticamente esclavos de un sistema que los tiene totalmente organizados, ellos no son dueños de los medios de producción, de la tierra, ni de las herramientas en muchos de los casos y en estas cuestiones estamos tratando de avanzar desde el sindicato".Paso seguido, hizo hincapié en la necesidad los Estados provincial, municipal y nacional, "tengan una política para estos sectores que han aprendido el oficio a lo largo de su historia, y que no tiene patrón, el patrón es invisible porque es el mercado que le pone el precio y hay que tener política para estos sectores de la economía popular. Cada ladrillo sale entre 2,40 y 2,80 pesos y es el mejor precio que hemos logrado a partir de la organización".Julio Alegre, es parte de la Cooperativa de Trabajo Ladrilleros, y dijo que trabajar la tierra para hacer ladrillos "es una vida, tengo a mi familia con esto y no sirvo para otra cosa, me llevan para otro lado y no ando. Me crie en esto y me gusta".de esta historia de vida.