Esperan unas 20 mil personas para el show de Los Palmeras junto a la Filarmónica

Sobre el operativo de seguridad y de tránsito

Paraná se prepara para el espectáculo de Los Palmeras junto a la Filarmónica de Santa Fe, prevista para este domingo sobre Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, con entrada libre y gratuita.En ese marco, la secretaria provincial de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, junto al responsable del operativo de seguridad para el evento, dieron detalles del mismo, de cara a lo que será el imponente show."Esta iniciativa de nuestro gobernador de traer un espectáculo tan importante a nivel nacional, como lo son Los Palmeras junto a la Filarmónica, es en aras de fortalecer la integración con Santa Fe y el posicionamiento turístico de Entre Ríos a nivel regional y nacional", argumentó la funcionaria provincial a"La Plaza Mansilla tiene una capacidad importante y estimamos que vendrán unas 20 mil personas, no solo de Paraná, sino también de los alrededores", confirmó."Es la curiosidad lo que atrae, porque nadie pensaba que se podía fusionar la música tropical con la clásica, pero en este caso se dio perfectamente, porque hubo un trabajo que demandó hasta ocho meses de ensayos previos, musicalización y arreglos orquestales", había indicado a, el cantante del líder del grupo de cumbia santafesino, Rubén "Cacho" Deicas."Será un espectáculo inolvidable, estamos todos a disposición para que todos pasemos una tarde muy linda y en familia", invitó "Cacho" Deicas.Ante la cantidad de público que se espera, se diagrama un operativo de seguridad y de tránsito, el cual implicará además, cortes de calles y cambios en los recorridos de las líneas del transporte urbano de pasajeros."Estamos diagramando un operativo de seguridad y de salud, habrá puesto de emergencia y ambulancias a disposición", se indicó a este medio.En tanto, "habrá un cambio en los recorridos de las líneas de colectivos" que circundan la zona.Gaillard, recomendó además, "ir temprano" y reiteró que "no se puede ingresar con bebidas alcohólicas".Finalmente, Gaillard aclaró que, por eventualidades climáticas que puedan presentarse, "está previsto que si no se hace el domingo, se pase de día porque eso está pactado contractualmente".Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este domingo en Paraná, se anuncia nubosidad variable con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16ºC. No están previstas lluvias para este fin de semana.