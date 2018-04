Otra escuela sin sillas: Los chicos se sientan en el piso para copiar la tarea

Otra escuela en problemas

La Escuela Nº 18 "Evaristo Carriego", ubicada en Juan Báez y Avenida Ramírez de Paraná, tiene una matrícula de 480 alumnos distribuidos en los turnos mañana y tarde. Pero también se dictan clases a adultos por la noche, en los niveles Primarios y Secundarios.El aula de quinto grado "A", tiene un cartel en la puerta que reza: "18 sillas". Sin embargo,La directora de Fátima Escroffani, directora de la institución escolar, señaló a Elonce TV que "estamos necesitando muchas sillas y a eso se suma que", remarcó.El caso de la escuela "Evaristo Carriego", se dio a conocer luego de que ayer, Elonce.com publicara que la por falta de sillas, se dificultaba el dictado de clases en la escuela Bonpland, ubicada en calle Jorge Newbery de Paraná.En dicha escuela, varios cursos no tienen suficientes sillas y los alumnos deciden retirarse o no asistir a clases. Asimismo, aseguran que no pueden inscribir a otros estudiantes por este mismo problema. "Tenemos espacio pero no sillas", dijeron a Elonce TV."El año pasado tuvimos la suerte de rescatar algunas armazones y el Club de Leones Paraná Centro pudo reciclar 20. Además, otra cantidad se llevaron desde Vialidad y dijeron que las iban a arreglar pero no tuvimos más noticias. Ahora, con la cooperadora, estamos tratando de arreglar un grupo de sillas, pero de todas maneras,", resumió la directora.En referencia a las gestiones realizadas desde la institución ante el CGE para contar con mayor número de sillas, Escroffani dijo a Elonce TV que ". Además, el año pasado presentamos una nota con el acompañamiento de los padres, a quien era el Director Departamental de Escuelas, Roque Caviglia y él nos pidió paciencia por una licitación y que nos podían llegar a tocar algunas sillas", recordó la directora de la Escuela Nº 18."Ayer, vine a las 11 y me encontré con los chicos sentados en el suelo. Las sillas no alcanzan", dijo Nechi, una de las madres que forma parte de la cooperadora."Nunca ha habido tantos chicos como ahora y tampoco tantas sillas rotas como ahora", dijo la mujer y la directora agregó que "se rompen porque son muy antiguas.", reclamó al docente.Por su parte, Magalí relató que "desde la cooperadora tratamos de ayudar pero en cuanto a las mesas y las sillas, pero en esta cuestión no alcanzamos a ayudar, porque no está en nuestras posibilidades"."Ahora, viene el invierno y los chicos no pueden estar sentados en el piso, porque se enferman", espetó Nechi sobre la preocupación que se vive en la institución educativa."En el caso de que alguien quiera colaborar