Por falta de sillas, se dificulta el dictado de clases en la escuela Bonpland

Alumnos de la Escuela Nocturna Nº 156, Amado Bonpland, ubicada en calle Jorge Newbery, atraviesan una problemática que complica el normal desarrollo de las clases.Álvaro, preceptor, contó aque "hay estudiantes que no tienen dónde sentarse. Es imposible anotar a todos los que desean estudiar en la escuela porque no hay lugar para que estén sentados. Hemos hecho los pedidos correspondientes".La semana pasada desde la Departamental de Escuela "vinieron a contar cuántos bancos había y dijeron que iban a traer sillas, pero hasta el momento no ha pasado nada. Queremos anotar a todos pero no pueden estar parados en las aulas". Aclaró que pupitres no hacen falta."Los chicos que vienen a cursar tienen su lugar, pero si llegan tarde ya se quedan sin silla. Hay alumnos que trabajan y deben llegar minutos más tarde a clases. Algunos sacan de otras aulas si hay, otros se retiran. Prefieren faltar que quedarse en clases sin poder sentarse", agregó.Consideró que "esta situación es frustrante para los estudiantes y también para nosotros".