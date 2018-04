Alumnos de escuela de Paraná se manifestaron contra el posible desalojo

Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela para adultos Fermín Chávez, que funciona sobre calle 25 de Mayo, se manifestaron este miércoles frente al Consejo General de Educación.Señalaron aque el organismo adeuda el alquiler de todo el año 2017 y lo que va de 2018. "La dueña no ha podido llegar a un acuerdo, por lo que pidió la llave del lugar y nos dio tiempo hasta el 1 de mayo. Estamos sobre la fecha y no tenemos lugares a donde ir", expresó uno de los alumnos, quien precisó que dictan clases de 14 a 18. "Elegimos ese horario porque la mayoría trabajamos", manifestó, a la vez que precisó que allí además funcionan otros dos instituciones educativas, por lo que son unas 400 personas las afectadas. "Los docentes se quedan sin trabajo y los alumnos sin educación", resaltó.Por su parte, tras reunirse con autoridades del CGE, el rector del establecimiento, Daniel Ruhl, explicó a este medio que "las vocales del Consejo de Educación nos dieron al certeza y seguridad de que encontrarán una solución para el problema edilicio que tenemos. En principio buscarán una ubicación definitiva. Nos aseguraron que en eso están trabajando y esto sería lo ideal para afianzarnos como institución. Se busca una escuela en el radio aproximado donde funcionamos actualmente, en los mismos horarios".Y continuó: "Garantizaron que no será una salida intempestiva del lugar donde estamos funcionando. Ellos también están verificando el edificio donde funcionamos actualmente, que podría ser una alternativa".Finalmente, Ruhl dijo aque "para el lunes el director departamental de Paraná nos estaría ofreciendo un edificio posible para funcionar. Procuramos que se haga ordenadamente, para no perder días de clases".