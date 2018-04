Guía homofóbica: Con un "besazo" reclamaron educación sexual integral

Apuntaron a la responsabilidad política del CGE

Un grupo de estudiantes autoconvocados se manifestó en la puerta del Instituto Cristiano Evangélico Bautista de Paraná, para repudiar el contenido homofóbico que divulgó entre el alumnado. Lo hicieron de forma pacífica, con canticos y bombos, pudo registrar"Para repudiar los materiales homofóbicos que presentó este instituto, en el que promueven el homo-odio y para repudiar los subsidios que el Estado le da a la iglesia porque todo ese dinero debería ir para una educación pública laica y con perspectiva de género para que los estudiantes podamos sentirnos incluidos y orgullosos de lo que somos", argumentó Juan Guzmán, uno de los estudiantes autoconvocados ante"Los estudiantes queremos educación sexual integral con perspectiva de género en todos los colegios del país y vamos a estar en la calle cuantas veces sea necesario para lograrlo", agregó."Creemos que la escuela trató a toda la comunidad LGBTTTIQ (que nuclea a lesbianas, gays, transexuales, travestis, transgénero, intersex y queer) como personas enfermas y que están a nivel de los animales. Es por eso que queremos plantear que existimos, que no somos distintos a ellos, y tenemos sus mismos derechos", planteó Ramiro, otro de los estudiantes que se manifestó.Durante "el besazo", los estudiantes autoconvocados apuntaron a la "responsabilidad política que le compete al Consejo General de Educación" por lo acontecido en el Instituto que difundió la guía homofóbica, y fueron directo a la coordinadora de Políticas Transversales y del programa de Educación Sexual Integral Escolar, Nora Romero, quien fue directora de Cáritas Arquidiocesana de Paraná y formó parte del trío de funcionarias que entre 2006 y 2007 redactaron los lineamientos base del plan de educación sexual."Si no quieres aplicar la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, tenés que correrte porque tu rol es hacerlo", subrayó Sebastián Calvo. "No se trata de una cuestión de religión ni de fe. A Nora Romero le pedimos que se ponga las pilas y aplique la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas", agregó.De acuerdo a lo que el joven expuso, "ante la Legislatura entrerriana se presentaron más de cinco proyectos en los últimos seis años, y ella fue la responsable de decir que todo iba perfecto en la provincia, que los docentes y directivos están siendo capacitados, pero vemos que los embarazos adolescentes siguen aumentando, los casos de abuso sexual infantil también, la edad de inicio sexual cada día es temprana, entonces nos preguntamos, ¿realmente se aplica ESI en las escuelas?".Calvo bregó por sanciones para la escuela y para que se aplique el programa de Educación Sexual Integral en la provincia.