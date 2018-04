Guía homofóbica: Coordinación Nacional de Diversidad Sexual evalúa sanciones

Política El CGE no sancionará a escuela que difundió polémica guía sobre homosexualidad

Se realiza este viernes hasta las 17 en el Centro Cultural Gloria Montoya de Paraná, un abordaje territorial sobre perspectivas de diversidad y género.La capacitación se da en el marco de la polémica desatada tras la guía homofóbica que circuló desde el Instituto Cristiano Evangélico Bautista (ICEBEM) D-122 de la ciudad de Paraná.En la oportunidad, el coordinador aseguró que "repercutió muy fuertemente lo que ocurrió en la escuela de Paraná y hubo muchas consultas"."Nos comunicamos con los responsables del programa de Educación Sexual Integral quienes confirmaron que son sancionables legalmente y elaboran una instancia judicial, además de una mediación a través del Inadi para que se retracten públicamente porque están absolutamente fuera de la ley de Educación Sexual Integral", confirmó al respecto.De acuerdo a lo que aclaró, desde la ley de Educación Sexual Integral "se plantea un enfoque transversal de género y diversidad sexual que no tiene que ver con la sexualidad focalizada desde la genitalidad, porque la orientación sexual nunca puede ser demonizada, patologizada ni criminalizada".Finalmente, el intendente Sergio Varisco, quien encabezó uno de los paneles de disertación, expuso: "Desde el primer día de gobierno elaboramos esta idea para crear un Consejo de la Diversidad Sexual en Paraná para que la legislación vigente no sea menoscaba, que no haya exclusión, y tengamos una política abarcativa de la inclusión"."Es absolutamente necesario incluir al otro, y que haya una idea de identidad y de libertad sexual que los argentinos debemos llevar adelante", agregó al respecto.