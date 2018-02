Preocupación en vecinos de Toma Vieja por la cabecera del puente con Santa Fe

Plan de acción

Vecinos de barrio Toma Vieja de Paraná manifestaron su preocupación tras conocer que el proyecto de construcción del puente que unirá Paraná con Santa Fe, ahora establece que la cabecera del viaducto se ubicará en esa zona de la capital entrerriana."Esta modificación de la traza que apareció a fines del año pasado como una novedad, y que a nosotros se nos fue comunicada hace dos semanas, conlleva a la posibilidad cierta de la expropiación de muchas viviendas y a que perdamos un pedazo de la Toma Vieja", advirtió a, Héctor Fishback, presidente de la vecinal Toma Vieja.De acuerdo a lo que expuso el vecinalista, las tres alternativas previstas, implican la "destrucción". "Una afecta más al complejo la Toma Vieja y a unas diez familias del barrio, la segunda afecta más al barrio, y la tercera, directamente lo destroza porque lo parte en dos. De 120x500mts de viviendas construidas no queremos saber a cuántas familias afectará, y tampoco estamos dispuestos a irnos", remarcó.Los vecinos se reunieron este viernes en el patio de la escuela Nº24 "Maximio Victoria", donde evidenciaron lo que podría significar la expropiación de terrenos con demolición de viviendas y la afectación del complejo público."Es una barbaridad", subrayó Fishback al tiempo que exigió "que ningún vecino pierda su casa y que las urbanizaciones no sean destruidas"."De acuerdo a los dictámenes del ingeniero Ramos del área de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad de Paraná, en un argumentación de tres páginas, dice que esto no debe ser así porque afecta la urbanización consolidada de la ciudad. No se trata de un asentamiento, sino de un barrio que tiene muchas décadas de construcción y las familias que vivimos allí somos añejas en la zona", se defendió el vocero de los vecinos de la Toma Vieja.Y según contrastó, "habiendo otras alternativas, la navegabilidad del río se resuelve tomando una mayor distancia de los pilares del puente, que bien es un problema, de pronto, financiero, en relación con la indemnización que tendrían que pagar a los vecinos no tiene punto en comparación".Para el vecinalista, la construcción de la cabecera del puente en la Toma Vieja también afectará al medio ambiente. "Se trata de monte nativo, y la historia de la ciudad, porque la Toma Vieja es un icono, son 44 hectáreas, de las cuales, 22 son municipales y 18 de Enersa". Argumentó. "Es un conglomerado estratégico para preservar esa naturaleza, un parque que en este caso se vería dividido y destruido a futuro por la presencia de una autopista", agregó.En la oportunidad, los vecinos de la Toma Vieja decidieron convocar a entidades de la ciudad, ONGs, gremios y sindicatos, ambientalistas y empresarios, para "defender la ciudad".Asimismo, el director de la escuela Nº24 "Maximio Victoria" anticipó la presentación de una petición por parte de la comunidad educativa que se verá afectada.Según se había informado, desde Paraná hacia Santa Fe, la traza acordada comienza en la circunvalación de la capital entrerriana; luego va por el cruce del cauce principal del río, cerca del túnel subfluvial; toma la ruta 168, cruza el río Colastiné y, ya pasando Colastiné Sur, hace conexión hacia el canal de acceso al puerto santafesino.La traza sigue con el cruce del Riacho Santa Fe (o canal de derivación sur) para después tomar la Av. de la Constitución Nacional (cerca del Parque de la Constitución), o Circunvalación Sur. Y de allí se podrá conectar con el sistema de autopistas.Pero en los últimos días, se conoció la decisión de reubicar la cabecera del lado entrerriano en la zona de la Toma Vieja.