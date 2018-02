Alexia "la Reinita" presenta este domingo su quinto disco

Será este domingo desde las 16, en la Plaza de San Agustín. Presentará su quinto disco. Habrá además de la música de La Reinita, bandas en vivo, gimnasia, comparsas, indicó la niña aAl ser consultada respecto de lo que siente con este nuevo trabajo, afirmó: "es muy emocionante. Me cuesta creerlo; me encanta"."Canto desde hace más o menos seis años. Empecé a los 5 y a los seis grabé mi primer CD", mencionó.Al mismo tiempo, aseveró: "Mi sueño es ser una cantante, muy, muy famosa, como Selena Quintanilla, o Ángela Leiva".Respecto de los temas del nuevo disco, mencionó que "`Sola estoy mejor` y `Tanto amor`, que canto con mi papá, dentro de lo tropical, es dentro de lo que más me gusta".

"Traigan equipo de mate, sillones, que la entrada es gratis. Es para disfrutar", invitó la niña.