Crisálida busca avanzar con la obra de la Sala de Oncología y el Hospital de día

La Fundación Crisálida inaugurará su sede social el viernes 16 de febrero. Será en un acto que se desarrollará a partir de las 19 horas en la misma sede, ubicada en San Luis 435, de Paraná.



De este modo concluye la primera etapa del proyecto de la Fundación, que incluye la construcción de una Sala de Oncología, un Hospital de día para las terapias ambulatorias, y en el último piso el Hospice, consistente en seis departamentos para alojar a la gente del interior.



"La sede social es una parte chiquita de un proyecto mucho más amplio", comentó Laura Petrucci, presidenta de la Fundación. "Hicimos hasta donde nos alcanzaron los recursos. Y en marzo vamos a empezar la obra del Salón de usos múltiples con una sala de juegos", anticipó.



Contó que ya recaudaron el dinero necesario para arrancar con esa obra. "El año pasado hicimos un bono contribución y un baile anual. Aparte varias empresas nos han donado materiales de construcción que tenemos acopiados para poder terminar esa parte", informó.



Por otro lado, Petrucci comentó que aún aguardan respuesta a un pedido de audiencia que le elevaron a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, inmediatamente después de que ocupara ese cargo, en junio de 2017.



"Al otro día que asumió le presentamos un pedido de audiencia, pero hasta el momento no nos ha respondido", dijo al respecto. Precisó que necesitan de su aval para continuar con la obra y poder completar la Sala de Oncología. Es que desde Nación enviarían fondos para la obra, pero el requisito previo es el beneplácito de las autoridades provinciales.



"Es un apoyo más que nada político, porque desde Nación nos piden el aval de la Ministra y del Gobernador. Si no lo tenemos, no podemos avanzar", explicó Petrucci.



En tanto, agradeció el apoyo de otros funcionarios provinciales y municipales. "Hemos trabajado muy bien con la Ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, que nos entregó 100 mil pesos y nos da todos los meses bolsones de alimentos para las familias de los chicos oncológicos. También con el vicegobernador Adán Bahl, que nos dio 100 mil pesos para terminar la vereda y los últimos detalles de la obra. La Municipalidad nos ha dado 250 mil pesos ya desde que asumió Sergio Varisco como intendente", enumeró y también mencionó a la viceintendenta Josefina Etienot. (APF)