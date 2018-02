Crecida del Paraná: "Ya no hay islas con arena y hay muchas alimañas"

El río Paraná sigue en aumento: esperan el pico de la creciente que calculan llegará el martes.Víctor Hugo Rodríguez, presidente de la Escuela de Canotaje, mencionó aque hoy el río se ubicó a la altura de Paraná, en 4,20.Mencionó que según lo indicado, impactaría además del agua que baja de las lluvias de Brasil, las del río Pilcomayo, que "llegarían en cinco días"."El pico estaba dado para el martes por el agua que baja de Brasil, aunque hay otras lluvias que tenemos que esperar. Ojalá no superemos las medidas históricas", dijo. Recordemos que el nivel de alerta está en 4,70 m.Las aguas "vendrán con mucho sedimento, lo que dará una coloración especial al río Paraná", mencionó y agregó que "ahora está el agua clarita, porque es agua de la zona de Brasil que viene bajando. Con el agua que viene de la zona de Salta, se va a teñir un poco más".Al mismo tiempo, Rodríguez fue consultado respecto de cómo impacta la crecida, en los deportes acuáticos. "Es negativo. Generalmente la gente viene, toma una piragua y se va a tomar sol a la arena de la isla. Ahora no hay ninguna isla con arena, todas han superado los cuatro metros, son lugares muy peligrosos, hay alimañas ya que los `bichos` buscan los lugares altos", expresó.Quienes concurren a la Escuela de Canotaje "siguen practicando por el tema de las competencias". No obstante, "la gente que viene a pasar el día, se le complica mucho con esto de la crecida".