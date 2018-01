Gil Romero: "Aportaré mi granito de arena para que Patronato siga en Primera"

Gastón Gil Romero será el nuevo refuerzo de Patronato, a préstamo por seis meses. El mediocampista, cuyo pase pertenece a Estudiantes, peleará por la permanencia en el tramo final de la Superliga.



"Estoy recién llegado de La Plata y vine a conocer a mis compañeros, al cuerpo técnico. Me hicieron sentir muy cómodo. Juan Pablo Pumpido me llamó la semana pasada, tuvimos una buena charla y me decidí a venir", contó en diálogo con Elonce TV.



En ese sentido, explicó que "el grupo es muy bueno, son buena gente. Me dijo que el objetivo era claro: permanecer en Primera".



Aseguró que busca tener el nivel que tenía en Estudiantes. "El año pasado tuve un gran año, estuve en Ecuador. El 2016 no fue un buen año porque tuve pocos partidos en Central y tuve una lesión que me dejó afuera por seis meses. Reinsertarme ahora en el fútbol argentino sería muy importante para mí".



Sobre lo que espera darle a Patronato, dijo que "entrenaré al máximo, día a día. Luego las cosas se irán dando. Puedo afirmar que mi predisposición será total".



"Vengo de jugar un año en Ecuador, hice la pretemporada con Estudiantes, estoy apto para arrancar a entrenar y jugar cuando lo disponga el técnico. Nos jugamos la continuidad en Primera y voy a aportar mi granito para que eso suceda", agregó. Elonce.com