Evalúan colocar una nueva cisterna por los problemas de agua en la zona sur

Paraná Vecinos de zona sur de Paraná volvieron a cortar la avenida por la falta de agua

En la tarde de este domingo, vecinos del barrio Km5½, Los Cedros, 188 Viviendas y zonas aledañas cortaron el tránsito vehicular sobre Avenida de Las Américas a la altura de calle Lisando de La Torre, ante los problemas que tienen en el suministro de agua potable.Al respecto, el director del Centro de Integraciones de los Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Roberto Sabbioni, anunció aque analizar colocar una nueva cisterna y adelantó que con la nueva obra de ensanche el problema con el agua quedará solucionar "en forma definitiva".En tal sentido, dio cuenta que en la zona donde se reclama "también tenemos el mal uso del agua, y por eso con el Subsecretario de Obras Sanitarias vamos a realizar inspecciones. Les pedimos nuevamente que tengan precaución porque ya no vamos a pedir actos solidarios, vamos a actuar en consecuencia, a quien haga mal uso del agua le haremos la multa que correspondan, ya hemos avisado de las precauciones que tienen que tomar", advirtió.De todas formas, Sabbioni mencionó que la comuna seguirá trabajando en el lugar, al tiempo que aclaró: "Esto no es un problema de esta gestión, estamos viendo la posibilidad de poner otra cisterna para que tengan más agua. Todos los días estamos en el tema. Con la ruta nueva y los más de 4000 metros de cañería, el tema del agua se va a solucionar de manera definitiva".Por otra parte, Sabbioni se refirió a las versiones que circulaban acerca de la venta de agua en la zona. "Es tan grave cobrarla como pagarla. Vamos a tomar todos los recaudos y si es verdad que alguien ha cobrado, que lo denuncien como corresponde, no podemos seguir trabajando por dichos", indicó.