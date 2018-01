Conductora de TV regresaba de Santa Fe y le reventaron neumáticos para robarle

La locutora y conductora de Elonce TV María Waigandt sufrió un hecho de inseguridad cuando regresaba de la ciudad de Santa Fe pasada la medianoche, donde había ido con una amiga. En el camino, y de manera intencional, le reventaron dos cubiertas del auto y cuando intentaron detenerse, observaron que ocho personas se le acercaban con claras intenciones de hacer daño.



En diálogo con Elonce TV, relató que "volvíamos de Santa Fe con una amiga por la ruta 168 y a la altura de La Guardia, nos hicieron explotar dos cubiertas del costado izquierdo del auto. Al principio uno piensa que es algo que ocurre, pero cuando empezamos a tirar el auto hacia la derecha, vimos un movimiento raro de gente" y decidieron seguir como podían.



"Veníamos muy tranquilas, a menos de 80 km/h, cuando paramos, vemos que viene corriendo un joven de frente y siete más de atrás. Nos iban a emboscar, para robarnos, para hacer lo que sea, esa zona está completamente oscura, no hay luz, por lo que tomamos la decisión de seguir adelante con el auto con las dos cubiertas explotadas", indicó María y agregó que por el camino iban "con las balizas prendidas, sacando trapos por las ventanas pidiendo ayuda. Nos pasaron muchísimos autos pero no hubo nadie que parara, lo cual entiendo porque es una situación difícil".



Así llegaron hasta Gendarmería, donde les dijeron que lo que les había sucedido "era algo habitual, que si no revientan las cubiertas, tiran piedras a los autos". Lamentablemente estos hechos se registran cada dos o tres días.



"Me parece raro que se tome tan livianamente una situación así, hay gente que viaja sola o con chicos y si vas más rápido, si se te da vuelta el auto, ¿qué están esperando para poner un móvil policial en el lugar?", reclamó. Al tiempo que pidió a los automovilistas "que si ven movimientos raros en los autos que se ayuden entre sí".



En tal sentido, mencionó que se imaginó que podía ocurrirles "de todo, lo peor. Que te roben es lo de menos, si te vienen a robar que se lleven todo, no pongo en riesgo mi vida, el tema es si te maltratan, te pegan, te abusan. Ese lugar era una boca de lobo".



Consultada sobre qué habría sido lo que provocó el reventón de los neumáticos, María manifestó que "en la rueda había un agujero de 5 centímetros de diámetro; según me dijo el gomero debe ser algo casero que hacen para reventar las cubiertas, porque hizo una explosión y la llanta estaba quemada".



Finalmente, Waigandt pidió a las autoridades policiales y de Gendarmería que se tomen cartas en el asunto: "Hagamos algo antes que se pierdan vidas", indicó. Elonce.com