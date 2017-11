Hollman: "Le damos la llave a la Policía tres horas antes del partido"

Paraná Dirigentes de Patronato declaran en Fiscalía sobre el ataque de barras a niños

El presidente de Club Atlético Patronato, Miguel "Tito" Hollman aseguró aque 10 directivos de la entidad de calle Grella concurrieron este miércoles a declarar en Fiscalía por los incidentes ocurridos el sábado, en los cuales integrantes de la barrabrava agredieron a un grupo de niños.Sostuvo que "". Manifestó que cuando advirtió lo que sucedía en la tribuna de calle Ayacucho no pensó que sería algo de tamaña magnitud. [{art:528905} Paraná | Última modificación: 28.11.2017 21:25 hs. por Ayelen HerbelJugadores de Patronato visitaron Strobel: "Lo que les pasó no es el fútbol"Tras las agresiones que sufrieron niños, padres y profesores el Club Deportivo Strobel, Bértoli y Andrade visitaron la institución para llevarles un men. Yo ando con mucha gente, pero son directivos del club, no con ellos".Además, hizo notar que los violentos ". Yo estaba en el palco, no puedo saber cómo sucedió".Al insistir con la responsabilidad policial reiteró: "Tres horas antes nos piden todas las llaves del club y nosotros se las damos. Después no podemos hacer más nada. Es la Policía la que se encarga de verificar quien entra. Yo no puedo decir quien entra y quién no".Además reveló que ". No sé ni quiénes son, si yo no los veo. Son ellos los que los acompañan. Los días de semana al club no van".Hollman aseguró: "Nosotros no les damos entradas especiales a los barras."."Yo no puedo ir a pelearme, para eso están las autoridades.. Le prohibieron la entrada a mucha gente, pero no tenemos nada que ver con esto. Estamos trabajando por la institución", refirió el presidente del Rojinegro."Vamos a aportar todo lo que tenemos. No queremos ocultar nada. Vamos al club a trabajar, a la gente que va a la cancha no podemos prohibirle nosotros la entrada", completó el presidente de Patronato.