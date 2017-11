Tras la derrota, Bértoli dijo: "Tenemos que corregir muchas cosas"

Con goles de Nicolás Colazo y Nicolás Mazzola, Gimnasia y Esgrima La Plata superó por 2 a 0 a Patronato



El Rojinegro no pudo reponerse tras la segunda conquista de su adversario y se descontroló. En menos de dos minutos sufrió dos expulsiones directas: Renzo Vera y Lautaro Geminiani.



En diálogo con Elonce TV, el arquero Sebastián Bértoli, explicó que "el partido no fue bueno, las cosas no nos salieron como lo habíamos pensado y entrenado. Tenemos la autocrítica lógica y necesaria que hay que tener en estos momentos cuando sale un partido de estas características. Sabíamos que si ganábamos nos metíamos en zona de copa y si lo perdíamos quedábamos fuera de eso. Lamentablemente nos tocó perder".



Admitió que al equipo "le costó mucho el partido, el juego, con las expulsiones se desvirtuó y quedamos muy lejos de poder llevarnos algo". No obstante, dijo que "entendemos que tenemos que corregir muchas cosas".



Sobre el rival, señaló que "sabíamos que era un equipo con urgencia pero sabíamos también que iba a seguir apostando a su idea de juego, que era lo que habíamos visto y no nos salió. Tuvieron la tranquilidad hasta que convirtieron, manejaron gran parte del partido". Pensando en Unión Ahora, Patronato se concentra en el partido contra Unión, que se jugará el sábado desde las 17 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la 10º fecha de la Superliga.



Al respecto, Bértoli dijo que "hay tres vacantes y después de un mal partido se analizan cosas en cuanto al rendimiento. Es un partido que tenemos que ganar, es urgente porque hace mucho tiempo que no podemos sumar de a tres. Ganarlo de local nos posicionaría en un lugar en el que queremos y necesitamos estar".



En cuanto a Unión, señaló que "viene sumando mucho, le costó el último partido de local con Chacarita y sabemos que este miércoles jugará en cancha de River, por lo que creemos que físicamente no vendrán con la misma frescura de un equipo descansado, porque no tiene un plantel muy largo. Tenemos que ser inteligentes para entender eso y saber que es un equipo que nos va a esperar y no nos va a salir a jugar por ese desgaste físico que van a tener. Dios quiera que podamos abrir el partido temprano". Elonce.com