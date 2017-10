Tras emotivo mensaje, hincha expresó que "Patronato nos pertenece a todos"

Video: Emotivo audio de hincha de Patronato: ¿Hasta cuándo vamos a mirar el Obelisco?

Comenzaron a venderse este miércoles las entradas para el histórico partido que Patronato disputará ante Boca en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la sexta fecha de la Superliga. El encuentro se jugará el domingo a partir de las 20.05.Inmediatamente después del partido por Eliminatorias entre Argentina y Ecuador, comenzaron a registrarse colas frente a la sede de calle Grella. Varias personas se dispusieron a pasar la noche en el lugar para no perderse su ticket.Durante la mañana, la demanda incrementó. En ese marco, un hincha de Patronato dio en voz alta un mensaje a los presentes e instó a sacar "el orgullo y la sangre entrerriana" ante la llegada de "los porteños de Boca" a la ciudad de Paraná.", afirmó el hombre.Así, desató el aplauso de los presentes. "", resaltó.El momento fue captado por una persona que esperaba comprar su entrada y a los pocos minutos se hizo viral. Horas más tarde, el hincha, César Folonier, reconoció anteque "no esperé tanta repercusión".Expresó que "nos llama la atención, y a veces también molesta, que haya gente de Paraná que tiene como preferencia deportiva a los equipos porteños. Fui uno de los fundadores de la filial de Patronato en Buenos Aires porque viví 10 años allá y eso me sirvió para asimilar cómo se concibe el país. Es por eso que da bronca que los entrerrianos sigan eligiendo a los equipos de Buenos Aires, a los que les sobran hinchas.".Remarcó que desde la provincia "las cosas cuestan más" y manifestó que sus dichos de esta mañana no fueron por enojo, sino por absoluta convicción.Si bien no quiso vaticinar un resultado para el domingo, señaló que esperan que Patronato repita lo que hizo con River. No obstante, indicó que "si no se nos da será lo mismo, porque la barra de Patronato demostró que estamos orgullosos del equipo. Cuando perdimos 5 a 0 con Independiente lo mostramos.".Relató que su amor por el club rojinegro surgió cuando tenía apenas cinco años y su tío, que era canchero, lo llevó a jugar un partido en la cancha del Patrón. "Así como yo, creo que. Lo importante es que nos hagamos cargo de eso", agregó aCelebró que haya hinchas de otros equipos que apoyen a Patronato y consideró que "es un avance y una definición". Y dijo: "Si uno se puede cambiar de partido político, se puede divorciar y más, también se puede cambiar de camiseta y".Para terminar, remarcó: "Ganemos o perdamos, lo importante no es el resultado.. Lo seguimos desde los regionales. Pasó por cinco categorías y asimismo somos fanáticos".