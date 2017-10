Se multiplican imágenes y comentarios sobre extraña luz en el cielo

", expresó Susana al programaal dar cuenta sobre el brillante objeto que surcó el cielo en el anochecer del lunes y que fue visto en diversas zonas de Entre Ríos, como así también en otros lugares del país y en Uruguay."Yo estaba adentro de casa cuando mi hermano me llamó sorprendido para que vea", relató luego Miguel, otro testigo. Así, los mensajes se fueron sucediendo, dando cuenta de la sorpresa entre vecinos de distintas zonas que vieron de cerca el fenómeno.Testigos afirman que el elemento. "Los reportes coinciden en un punto brillante con un halo borroso. Incluso, colegas observadores que vieron al objeto con binoculares (incluso, hasta con un telescopio), hablan de dos o tres "chorros" brotando del punto luminoso central", escribió en una publicación en la red social Facebook. Y continuó: "No sé cual es la órbita de ese posible resto de cohetería, pero no podemos descartar que volvamos a verlo pasar en cualquier momento", aunque "la chance es baja". Y finalmente precisó: "Parece que fue un tramo descartado de un cohete japonés lanzado hace unas horas"., confirmaron desde la Asociación Entrerriana de Astronomía.

Cielo de Haedo. No era un avión, no era una estrella, ni un helicóptero. Se movía. Tampoco era Superman. #ovni pic.twitter.com/mWDTOJjIRf — Aronson (@gisaronson) 9 de octubre de 2017

Como una estrella rodeada de nubes se movía por encima de la Zona Sur de GBA. Ovni? pic.twitter.com/Q9aQrJBzRE — Patriota (@Zeithacker) 9 de octubre de 2017

La extraña luz que se observó en varios puntos de argentina, se trató del satélite venezolano, fabricado en china VRSS-2 ANTONIO JOSE SUCRE. pic.twitter.com/jG0VFdg4tP — VISION OVNI (@VOvni) 10 de octubre de 2017

Desde Visión Ovni habían dejado trascender a través de Twitter que "la extraña luz que se observó en varios puntos de Argentina,, fabricado en china VRSS-2 ANTONIO JOSE SUCRE".En las redes sociales, muchos de quienes vieron el fenómeno comenzaron a descreer de las explicaciones, pero lo cierto es que las imágenes empezaron a multiplicarse.Incluso, un vecino de Diamante envió una foto aseñalando que en esa ciudad entrerriana