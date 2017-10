Docentes de escuela Soldados de Malvinas piden "transparencia de gestión"

Docentes de la escuela Nº 200 Soldados de Malvinas, que está ubicada en la intersección de Acebal y 1º de Mayo, piden "transparencia en la gestión", ya que denuncian que "hay irregularidades administrativas" desde hace dos años.



En ese sentido, Ana Zanelli, informó al programa El Despertador, que se emite por Elonce TV, que "en 2015 cambió la gestión y desde entonces la dirección a cargo se encontró con algunas irregularidades. Uno de los problemas que tenemos es el acceso a la cuenta donde entidades depositan dinero para que sea usado en el ámbito educativo. La gestión actual no puede disponer de ese dinero".



Aseguró que el tema ya fue denunciado y manifestó que el CGE está al tanto, así como también la oficina de Políticas Socio-Educativas. "Han llegado tres cédulas intimando a la gestión anterior a rendir las cuentas del acta cooperadora en 2014, porque tampoco se hizo esa rendición. Hay muchas necesidades que no pueden ser cubiertas porque a la cuenta se puede acceder, pero esta gestión deberá hacerse cargo de lo que no declaró la anterior", dijo.



Contó que "desde la Departamental de Escuelas nos dijeron que todo esto son supuestos pero la directora tiene la documentación que avala las denuncias. Como equipo docente exigimos transparencia de gestión. Esta es una escuela pública y todo el personal docente debe saber los gastos que se realizan y en qué se invierte. Somos una institución de más de 700 alumnos y las necesidades que tenemos son muchas". Elonce.com