Bancarios se movilizaron porque descontaron días a gremialistas

Foto: Bancarios se movilizaron Crédito: Archivo

Trabajadores y delegados de la Asociación Bancaria se movilizaron ayer en la puerta del Banco Macro de Paraná, en calle Monte Caseros.



Según explicó el secretario adjunto de la entidad gremial, Augusto Gervasoni, el motivo de la protesta fue que descontaron días a gremialistas por ejercer el derecho a reuniones sindicales. La asamblea se realiza en el banco sin atención al público mientras dure la protesta, "para denunciar este atropello al sindicalismo y a la bancaria", aseveró.



La comisión interna decidió esta medida de hacer una asamblea porque a un delegado del lugar y a otro de Crespo le descontaron el día por ejercer el derecho de reunión gremial. "Les negaron la licencia gremial, luego le rechazaron la licencia ordinaria y descontaron los haberes de los delegados de los días que concurrieron a las reuniones", explicó a LT14 Héctor Torrilla, secretario de Administración la Asociación Bancaria.



La asamblea sin atención al público comenzó a primeras horas de ayer y se extendió hasta aproximadamente las 10.30, en las puertas del banco, "para denunciar este atropello al sindicalismo y a la bancaria", dijo Torrilla y añadió: "No permitiremos que toquen a ningún trabajador y mucho menos a los delegados", afirmó.



Incorporación. Por su parte, Gervasoni dijo a El Diario que además del reclamo por los descuentos en los haberes de los representantes gremiales están pidiendo por la incorporación de más empleados en las entidades crediticias.



"En varios bancos de nuestra seccional venimos reclamando por la falta de personal, además con otras cuestiones que tienen que ver con nuestro convenio y no se respetan. El fin de semana, cuando se liquidaron los haberes, nos encontramos con descuentos que les hicieron a dos delegados, no les reconocieron la licencia que les habíamos pedido para una actividad gremial. Nos expresamos con un reclamo en una de las sucursales donde trabaja uno de los delegados", precisó.



"Realizamos una asamblea con el personal del banco, con una hora de retención nos manifestamos en la puerta de la entidad, denunciando una política de ajuste hacia los trabajadores", describió Gervasoni.



Por otra parte, una delegación de la Asociación Bancaria recorrió las cuatro sucursales del Banco Macro para tener un panorama de la situación y hoy habrá una reunión de la Comisión Directiva.



"Nosotros en todo el sistema financiero, no en un solo banco, estamos teniendo achique de personal, en términos de que se jubila un empleado y no lo reponen, o se producen retiros voluntarios y no toman a nuevas personas. Ése es un reclamo que se viene dando en varios bancos. Teniendo en cuenta que hay personal que se jubila y no lo reponen, hace que el trabajo esté muy complicado y no lleguemos a tener una situación de tranquilidad en el espacio laboral", indicó luego. Aunque subrayó que no están echando trabajadores de los bancos: "Aclaro que la reducción de personal no es por despidos. No tenemos despidos, pero sí tenemos reducción de personal en términos de no reposición del personal que se va jubilando. Eso hace que los que están en actividad se vayan recargando. Estamos pidiendo la incorporación de nuevos puestos de trabajo".



Desde los bancos, en cambio, justifican esa medida de no incorporar nuevos trabajadores cuando hay jubilaciones en que el sistema de hombanking se va extendiendo y generalizando cada vez más y por ello pueden prescindir de personal.

"El sistema financiero en la Argentina lo justifica con el avance importante que ha tenido la tecnología en los últimos años y que todo se tiene que derivar a través de Internet o en forma digital. Los bancos no están despidiendo gente porque tenemos un gremio fuerte que lo impide. Pero estamos teniendo la no incorporación de nuevos trabajadores", aclaró.