Paraná

Reunidos en asamblea

Martes 5 de Septiembre de 2017

Trabajadores de Obras Sanitarias de Paraná realizan retención de servicios

No levantarán la medida hasta no ser convocados por la comuna, así lo resolvieron en asamblea. Sostienen que el Ejecutivo municipal no había dado cumplimiento a lo acordado en el acta firmada en Trabajo en el mes de mayo.