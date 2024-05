Un hombre murió tras ser succionado por el motor de un avión en marcha

Numerosos pasajeros fueron testigos de la tragedia

Una persona murió este miércoles al caer sobre el motor en marcha de un avión operado por la aerolínea KLM en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Todos los pasajeros que estaban por subir al avión fueron testigos del accidente.Según informó el aeropuerto, en “un incidente terrible, una persona cayó en el motor de un avión”. La gendarmería neerlandesa (Marechaussee) está llevando a cabo una investigación para aclarar lo ocurrido.“Nuestros pensamientos están con los familiares y estamos preocupados por los pasajeros y colegas que presenciaron esto”, señaló Schiphol en una breve nota, en la que no dio más detalles del hecho.La gendarmería anunció que el incidente ocurrió en la plataforma de Schiphol cuando la víctima cayó “en el motor en marcha de un avión y murió”.Numerosos pasajeros fueron testigos de la tragedia y posteriormente atendidos por los servicios de ayuda a las víctimas en el aeropuerto. Se desconoce la identidad de la persona fallecida. No está claro si se trata de un pasajero o un empleado de Schiphol, según la gendarmería.El avión involucrado en el incidente pertenece a la aerolínea neerlandesa KLM. Se trata de un Cityhopper, un tipo de avión más pequeño fabricado por la brasileña Embraer, que puede transportar entre 88 y 132 pasajeros.La compañía aérea usa estas aeronaves para cubrir trayectos cortos en Europa. Se considera que son más eficientes en cuanto a combustible y capacidad. En este caso, el vuelo tenía como destino Billund, en el centro de Dinamarca, según KLM. El ministro neerlandés de Infraestructura, Mark Harbers, habló de “noticias terribles” y expresó sus condolencias a los familiares y testigos.El accidente no tuvo consecuencias para los movimientos de vuelos hacia y desde el aeropuerto de Ámsterdam, según el Control de Tráfico Aéreo de Países Bajos.