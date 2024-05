Un incendio en un parque de diversiones dejó al menos 27 muertos

Un trágico incendio en un parque de diversiones de India dejó al menos 27 muertos, de los cuales cuatro de ellos eran menores de 12 años. El hecho se produjo este sábado por la tarde en una zona turística, en la ciudad de Rajkot, en la que circulaba una gran cantidad de personas.



De acuerdo a lo que informó la agencia Trust of India, la Policía detuvo al dueño y al gerente del centro de atracciones, mientras el Gobierno inició una causa para investigar las causas del incidente.



“Hasta ahora, hemos confirmado la muerte de 27 personas en el incendio. Los cuerpos están carbonizados hasta el punto de ser irreconocibles y, por lo tanto, su identificación es difícil”, expresó el subcomisario Radhika Bharai.



La tragedia se inició alrededor de las 16.30 horas cuando se prendió fuego una estructura metálica de los juegos de atracción. Por el momento, se desconoce la causa exacta que provocó el hecho.



“Los bomberos y las ambulancias acudieron al lugar para apagar las llamas. El incendio provocó el colapso de la estructura y se están retirando los escombros”, agregaron las autoridades. En redes sociales, se viralizaron las impactantes imágenes del lugar.



El alcalde de la ciudad, Nayna Pedhadiya, afirmó que la zona que se prendió fuego no contaba con el certificado de funcionamiento de los Bomberos. “Vamos a investigar cómo funcionaba una zona de juegos tan grande sin la documentación correspondientes. Este no es un incidente menor”, sostuvo desde el lugar de la tragedia. (TN)