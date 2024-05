Trágicas inundaciones en Brasil: llevan rescatados más de 5.000 animales

La Secretaría de Comunicación Social de Brasil anunció que el personal de las Fuerzas Armadas rescató a más de 5.000 animales por las inundaciones en Río Grande do Soul.Una yegua, a la que bautizaron Caramelo, fue salvada por un equipo de bomberos y veterinarios, con el apoyo del Ejército. El equino se encontraba aislado en un techo de la ciudad de Canoas desde el miércoles.

Las tareas de rescate incluyeron cinco buques. El animal fue sedado y colocado en una de las embarcaciones. Será sometido a análisis clínicos y médicos y será trasladado a una ganadería. Se suma a otros 5.254 animales rescatados en el estado.El presidente Luz Inácio Lula da Silva celebró la noticia en su cuenta de la red social X, antes Twitter: “Anoche me fui a dormir intranquilo más allá de todo el dolor que vimos, con la imagen de un caballo encima de un techo. Y hoy me enteré que lograron salvar al caballo Caramelo”.En ese sentido, la primera dama Janja Lula Da Silva también expresó su felicidad por Caramelo: "Muy emocionada. Nos movilizamos desde las 6 de la mañana y logramos salvar al caballo Caramelo”. La mujer del mandatario estuvo el miércoles cargando 25 toneladas de donaciones -(artículos como purificadores de agua, medicamentos y canastas básicas de alimentos).El número de muertos por las graves inundaciones en el sur de Brasil aumentó a 107, informó el jueves la defensa civil, mientras continuaban las operaciones de rescate y las autoridades empezaban a ver el costo de recuperarse de la devastación en el estado de Rio Grande do Sul.Al menos 136 personas siguen desaparecidas y más de 165.000 fueron desplazadas de sus hogares inundados y rescatadas por barcos y helicópteros.Las inundaciones destruyeron infraestructuras y puentes, bloqueando el acceso a Porto Alegre, donde las estanterías de los supermercados están vacías y se registraron saqueos nocturnos.El gobernador Eduardo Leite aseguró que los cálculos iniciales indican que Rio Grande do Sul necesitará al menos 19.000 millones de reales (3.680 millones de dólares) para reconstruir los daños, que se han extendido a zonas agrícolas aledañas."El efecto de las inundaciones y la magnitud de la tragedia son devastadores", sostuvo en las redes sociales.En Brasilia, el Gobierno federal estimó el impacto fiscal de las inundaciones en 7.700 millones de reales (1.490 millones de dólares), sobre todo debido a la inyección de fondos en un programa de apoyo a las pequeñas empresas afectadas por las inundaciones."Esto no acaba aquí", consideró el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un acto en el que anunció medidas para ayudar al estado afectado. Lula agregó que las necesidades de Rio Grande do Sul sólo se conocerán cuando bajen las aguas.