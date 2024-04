Tiroteo en Memphis con un saldo de dos muertos y seis heridos

Dos personas murieron y al menos otras seis resultaron heridas en un tiroteo en una fiesta en Memphis, estado de Tennessee, en el sur de los Estados Unidos, informó la Policía.



En un primer momento, el Departamento de Policía de Memphis dijo en la red social X que el tiroteo ocurrido en la noche del sábado había dejado 16 personas baleadas, dos de las cuales estaban muertas.



"Creemos que el error se produjo porque varias víctimas fueron reportadas varias veces", dijo la autoridad en una publicación corregida.



El tiroteo se produjo durante una fiesta clandestina a la que habían asistido entre 200 y 300 personas, indicaron medios locales.



Uno de los heridos "permanece en estado de gravedad", indicó la Policía en una información actualizada, señaló la Policía según citó la agencia china Xinhua.



La Policía de Memphis dijo en una publicación anterior que estaba en camino de responder un tiroteo en una fiesta no autorizada en una zona residencial a la que asistían "aproximadamente entre 200 y 300 personas" a las 7:19 p.m. hora local del sábado (00:19 GMT domingo).



"Los oficiales localizaron en la escena a cinco víctimas que al parecer sufrían heridas de bala, tres de las cuales fueron trasladadas a hospitales de la zona en estado grave y dos hombres fueron declaradas fallecidas", agregó la misma fuente.



La jefa interina del Departamento de Policía de Memphis, Cerelyn "C.J." Davis, dijo en una conferencia de prensa el sábado por la noche que había al menos dos tiradores involucrados.



"Ya hemos recibido algunas imágenes de vídeo y estamos buscando a los responsables", declaró Davis.



El alcalde de Memphis, Paul Young, expresó el "dolor" de toda la comunidad y consideró que "la violencia tiene que terminar".



"No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que todos sentimos por este acto más reciente de violencia sin sentido, donde descaradamente se llevaron armas a un parque lleno de jóvenes, familias y niños. Y no hay palabras para describir la frustración de tener que usar el calificativo "más reciente" cuando se habla de la violencia en nuestra comunidad. La violencia debe terminar. el futuro de nuestra ciudad, tenemos que resolver el problema juntos", sostuvo el alcalde, según citó el sitio local Fox13. (NA)