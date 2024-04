David Cameron instó a Israel a que no tome represalias contra Irán

El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Cameron, instó a Israel a no tomar represalias tras el ataque iraní con drones y misiles, afirmando que debía "pensar con la cabeza además de con el corazón" porque el ataque de Teherán había sido un fracaso casi total.



El ataque con más de 300 misiles y drones de Irán solo causó daños modestos en Israel, ya que la mayoría fueron derribados por su sistema de defensa Cúpula de Hierro y con ayuda de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania. El hecho se produjo tras un presunto ataque aéreo israelí contra la embajada iraní en Siria el 1° de abril.



"Creo que está perfectamente justificado que piensen que deben responder porque han sido atacados, pero les instamos como amigos a que piensen con la cabeza además de con el corazón, a que sean inteligentes además de duros", declaró Cameron a la BBC.



Cameron dijo que estaba instando a Israel a no intensificar las tensiones en Oriente Próximo.



"En muchos sentidos, esta ha sido una doble derrota para Irán. El ataque fue un fracaso casi total y revelaron al mundo que son la influencia maligna en la región dispuesta a hacer esto. Así que nuestra esperanza es que no haya una respuesta de represalia", declaró a Sky News.



Cameron dijo que Reino Unido también trabajaría con sus aliados para estudiar la imposición de más sanciones a Irán, e instó a Israel a volver a centrarse en acordar un alto el fuego con Hamás, apoyado por Irán, en la guerra de Gaza.