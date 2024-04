Papa Francisco solicitó "alto al fuego inmediato" en Gaza

Una vez más, el papa Francisco se refirió a la guerra entre Israel y Hamas en Gaza que tiene lugar desde el 7 de octubre del 2023 y pidió un cese inmediato del fuego y que "no se aviven las llamas del resentimiento". Además, solicitó ayuda humanitaria para el pueblo palestino y que liberen a los rehenes israelíes secuestrados.



El sumo pontifico brindó este mensaje por el mes del Ramadán y expresó que la guerra es siempre "una derrota, un camino sin rumbo que no abre perspectivas sino que apaga la esperanza". El mensaje del papa Francisco por la guerra en Gaza El video con las nuevas declaraciones de Jorge Bergoglio fue enviado a la cadena de noticias Al Arabiya, donde se emitió para que llegara a todos los ciudadanos. En él, el Papa expresó: "Dios es paz y quiere la paz. Quien cree en él no puede sino repudiar la guerra, que no resuelve sino que aumenta los conflictos".



Además, aseguró: "Me angustia el conflicto de Palestina e Israel", para luego pedir un "alto el fuego inmediato en Gaza, donde se está produciendo una catástrofe humanitaria. Que la ayuda llegue a la población palestina que tanto sufre, ¡que se libere a los rehenes secuestrados en octubre!". (Ámbito)