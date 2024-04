Australia: un hombre asesinó a puñaladas a seis personas en un shopping

Un hombre asesinó al menos a seis personas e hirió a múltiples civiles dentro de un centro comercial en Bondi Junction, suburbio ubicado a 6 kilómetros de Sidney. Según testigos, el atacante llevaba un cuchillo de 30 centímetros. Ocho personas, incluidas un bebé, fueron trasladas de urgencia a hospitales cercanos.La policía arribó rápidamente al lugar y ordenó cerrar el shopping. Después de una intensa búsqueda, una oficial del Comando del Área de Policía de los Suburbios del Este enfrentó al atacante y lo mató en medio de un tiroteo. Si bien se desconoce las causas del ataque, las autoridades no descartan que haya sido un atentado terrorista.Algunas cámaras de seguridad del lugar y filmaciones de los compradores que estaban en el centro comercial lograron captar al agresor. En las imágenes, se lo puede ver con una remera deportiva y un short caminando con el elemento cortante en la mano derecha.Un hombre que paseaba por el shopping al momento del hecho aseguró al portal Nine News que el asesino "parecía disperso y caótico". Además, señaló que no tenía una víctima en específico, sino que realizó los ataques de forma aleatoria.Penny Sharpe, Primera Ministra de Nueva Gales del Sur declaró: "Estoy impactada por los informes de múltiples víctimas en Bondi Junction esta tarde. Mis pensamientos y los del gobierno de Nueva Gales del Sur están con las víctimas, sus familias y los socorristas en este momento, así como con aquellos que hayan presenciado estos horribles acontecimientos".El subcomisionado de la policía de Nueva Gales del Sur, Anthony Cook, dijo que el hombre actuó en solitario. "Aproximadamente a las 3:10 de la tarde, un hombre entró en un restaurante en Bondi Junction, salió del centro y luego regresó alrededor de las 3:20?, dijo en una conferencia brindada alrededor de las 17.45 (hora de Australia)."Justo antes de las 4 de la tarde, los servicios de emergencia fueron llamados a Westfield Bondi Junction luego de informes de varias personas apuñaladas. Se insta a la gente a evitar la zona. Las investigaciones continúan en relación con el incidente y no hay más detalles", fue el comunicado que lanzó la Policía de Nueva Gales del Sur.